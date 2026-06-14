La Mercedes ha mancato la vittoria nel Gran Premio di Barcellona, un esito che ha spinto il team principal Toto Wolff a interrogarsi profondamente sulle strategie adottate. La scuderia, che fino a questo appuntamento aveva dominato, ha visto Lewis Hamilton imporsi con la sua Ferrari grazie a una strategia a tre soste, superando i piloti Mercedes George Russell e Kimi Antonelli in una giornata segnata da elevata usura degli pneumatici e temperature proibitive.

Il momento cruciale della corsa è stato il terzo stint di Hamilton su gomme medie. Durante questa fase, il pilota ha recuperato terreno sui due Mercedes, impegnati in un duello interno che ha rallentato entrambi e favorito la rimonta di Hamilton.

Antonelli, dimostratosi più veloce di Russell, non è riuscito a superare il compagno di squadra se non nelle fasi finali, quando Hamilton aveva già conquistato la leadership dopo una sosta effettuata sotto Virtual Safety Car.

Le dichiarazioni di Toto Wolff

Toto Wolff ha riconosciuto che una gestione differente della situazione interna avrebbe potuto cambiare l'esito della gara. "Chiaramente Kimi aveva il vantaggio", ha ammesso. "Non siamo intervenuti nella loro lotta, perché è così che abbiamo sempre corso, ma è una situazione che dobbiamo analizzare per il futuro con entrambi i piloti – come gestire una situazione in cui c'è una differenza di passo se stiamo lottando per una vittoria o rischiamo di perderla.

Sarà una discussione interessante, ma sempre totalmente trasparente nell'interesse della squadra". Wolff ha poi aggiunto che, anche se fossero stati davanti a Hamilton, sarebbe stato "molto difficile tenerlo dietro", evidenziando come "ora c'è una terza parte coinvolta nella lotta per il campionato, costruttori e piloti". Per questo, ha concluso, "discuteremo internamente con i due piloti su come vogliamo gestire la situazione in cui rischiamo di ostacolarci a vicenda. Penso che non sarà un problema, forse dobbiamo solo ricalibrare".

Anche George Russell ha confermato che il duello con Antonelli lo ha penalizzato, pur ammettendo che il suo ritmo gara non era stato all'altezza. "Se fossi stato in gara da solo e non ci fossero stati altri piloti e avessi fatto due soste, non mi sarei fermato al tredicesimo giro", ha spiegato.

"Ora, non sei mai in gara da solo; reagisci ai tuoi avversari, e [Ferrari] ci ha messo in una posizione molto difficile a fermarci così presto. La verità è che il mio passo non era abbastanza forte oggi, ma penso che avrei potuto semplicemente copiare la sua strategia sulle tre soste, ma forse questo mi avrebbe esposto a Kimi sulle due soste e forse non ne sarei stato contento alla fine, quindi devo analizzare tutto con il mio team".

Affidabilità e gestione del team

La corsa di Barcellona ha messo in luce un'altra questione cruciale per Mercedes: l'affidabilità. Kimi Antonelli, che sembrava avviato verso un secondo posto sicuro dopo aver superato Russell a pochi giri dal termine, è stato costretto al ritiro a causa di un problema meccanico, il primo della sua stagione.

Wolff ha espresso forte preoccupazione: "Non possiamo competere per il campionato se ogni due gare una macchina perde punti pesanti. Prima uno, poi l'altro: per arrivare primi, prima bisogna arrivare. Non è abbastanza".

Il team principal ha inoltre ribadito che la lotta interna tra Antonelli e Russell, in particolare nella fase centrale della gara, potrebbe aver fatto perdere secondi preziosi rispetto a Hamilton, alterando l'ordine finale dopo la Virtual Safety Car. "Abbiamo cercato di correre in modo corretto come squadra, ma forse oggi ci è costato la vittoria e dovremo discuterne con i piloti su come comportarci quando lottiamo con altri per la vittoria. Hanno lottato duramente prima della sosta di George e penso che abbiamo perso quattro, cinque, sei secondi rispetto a Lewis, e poi con la VSC l'ordine è cambiato. George e Kimi che si battono duramente significano che lasciamo tempo sul tracciato e dobbiamo discuterne per il futuro".