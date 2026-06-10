Elise Mertens affronta Gabriela Ruse Elena nell'ottavo di finale del WTA Hertogenbosch. La sfida è in programma giovedì 11 giugno sui campi in erba dei Paesi Bassi, un appuntamento cruciale in preparazione a Wimbledon. Per Ruse, numero 88 del mondo, è l'occasione di misurarsi con un'avversaria di alto profilo e scalare il ranking. Mertens, numero 22 WTA, punta a confermare il suo status e le ambizioni su una superficie congeniale al suo gioco solido.

Mertens favorita, le quote lo confermano

Le quote dei bookmaker indicano Elise Mertens come netta favorita.

10Bet quota il successo della belga a 1.30, mentre l'affermazione di Ruse è offerta a 3.40. Simile la valutazione di Betfair, con Mertens a 1.33 e Ruse a 3.40. Questa disparità riflette il differente ranking e lo stato di forma emerso nel primo turno. Mertens ha dominato Bianca Andreescu, mentre Ruse ha faticato contro Tamara Korpatsch. Il pronostico pende decisamente verso la belga, la cui consistenza la rende candidata principale per i quarti.

Statistiche: Mertens impeccabile, Ruse in affanno

Le statistiche del primo turno delineano le chiavi tattiche del match. Elise Mertens ha superato Bianca Andreescu con un netto 6-1, 6-2. Ha vinto il 91% dei punti con la prima di servizio (20/22) e il 67% con la seconda, senza concedere palle break.

Ha convertito 4 delle 7 opportunità in risposta. Solo 3 i doppi falli per Mertens, con il 64% dei punti totali vinti (54/84).

Gabriela Ruse Elena ha avuto la meglio su Tamara Korpatsch in due set (6-4, 7-6), ma con 9 doppi falli e solo il 39% di punti vinti con la seconda di servizio (12/31). Quando la prima è entrata (59%), Ruse è stata efficace (78% dei punti vinti). Ha salvato 2 delle 4 palle break concesse e ne ha convertite 3 su 7. Per impensierire Mertens, Ruse dovrà migliorare la seconda di servizio e ridurre gli errori.

Ranking e precedenti: un confronto inedito

Elise Mertens è numero 22 WTA (1918 punti), Gabriela Ruse Elena è numero 88 (858 punti). Entrambe hanno guadagnato posizioni grazie alla vittoria nel primo turno.

Per Ruse è un'opportunità per avvicinarsi alla top 50, per Mertens per consolidare la top 20. Non esistono precedenti ufficiali tra le due giocatrici, rendendo il confronto inedito.

Mertens cercherà di imporre il suo ritmo da fondocampo, attaccando la seconda di servizio di Ruse. La sua solidità sarà l'arma principale. Ruse dovrà giocare con coraggio, cercando punti diretti con la prima di servizio e variando il gioco per scardinare la regolarità dell'avversaria.