L'Argentina ha brillantemente conquistato la qualificazione ai sedicesimi di finale del Mondiale, emergendo come capolista indiscussa del girone J. Un traguardo raggiunto grazie a una vittoria per 3-1 contro la Giordania, in una partita che ha visto Lionel Messi protagonista assoluto e autore di un record storico: nessun altro giocatore aveva mai segnato in sette partite consecutive nella storia dei Mondiali.

Nel decisivo confronto del girone, l'Albiceleste ha imposto il proprio gioco fin dalle prime fasi. Giovani Lo Celso ha sbloccato il risultato al 19', seguito dal raddoppio di Lautaro Martínez su rigore al 31', che ha consolidato il vantaggio.

Nonostante il tentativo di rimonta della Giordania, con l'attaccante Al Tamari che ha accorciato le distanze al 55', la risposta argentina non si è fatta attendere. Al minuto 80, Lionel Messi, subentrato a Lautaro Martínez, ha siglato il gol decisivo su punizione, assicurando la vittoria e il primato nel girone. L'Argentina si prepara ora ad affrontare Capo Verde nei sedicesimi.

Austria e Algeria avanzano ai sedicesimi

Nel medesimo girone J, anche Austria e Algeria hanno staccato il pass per i sedicesimi di finale, a testimonianza della grande competitività del raggruppamento. L'Austria si è qualificata come seconda classificata, mentre l'Algeria ha ottenuto il passaggio del turno tra le migliori terze, grazie a un piazzamento strategico.

Il loro scontro diretto è stato un vero e proprio thriller calcistico, conclusosi con un emozionante 3-3. La partita ha offerto continui ribaltamenti di fronte e un finale al cardiopalma. Arnautović ha portato in vantaggio gli austriaci al 28', ma Belghali ha pareggiato per l'Algeria al 45'. Nella ripresa, Sabitzer ha riportato avanti l'Austria al 55', prima che Mahrez ribaltasse il risultato con una doppietta, segnando al 60' e al 93'. Tuttavia, l'Austria ha trovato la forza di reagire e, al 96', Kalajdžić ha siglato il definitivo 3-3, chiudendo un match indimenticabile che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all'ultimo istante.

Il primato di Messi e l'equilibrio del girone J

Il record di Lionel Messi, con sette partite consecutive a segno ai Mondiali, si configura come un traguardo eccezionale e senza precedenti nella storia della competizione.

La sua rete su punizione, giunta in un momento cruciale, non solo ha garantito la vittoria all'Argentina, ma ha anche ribadito il suo ruolo centrale e insostituibile, dimostrando la sua capacità di essere decisivo anche partendo dalla panchina.

La qualificazione di Austria e Algeria, pur in assenza di un fuoriclasse come Messi, evidenzia la loro meritata progressione. L'Austria ha consolidato la sua posizione di seconda nel girone con prestazioni solide, mentre l'Algeria ha mostrato tenacia e determinazione, assicurandosi un posto tra le migliori terze. Il pareggio per 3-3 tra queste due formazioni ha ulteriormente sottolineato la competitività e l'equilibrio del girone J, offrendo agli appassionati momenti di grande calcio e incertezza fino all'ultimo fischio.