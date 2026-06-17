L'Argentina ha iniziato la sua avventura nei Mondiali di calcio 2026 con una vittoria convincente, superando l'Algeria per 3-0 nella prima giornata del Gruppo J. Protagonista assoluto dell'incontro è stato il capitano Lionel Messi, autore di una strepitosa tripletta che ha non solo assicurato i primi tre punti alla sua nazionale, ma ha anche segnato nuove pietre miliari nella sua già leggendaria carriera.

Messi ha aperto le marcature al 17° minuto, raddoppiando al 60° e sigillando il risultato finale al 76°. Una prestazione dominante che ha evidenziato la sua leadership e il suo impatto decisivo fin dalle prime battute del torneo iridato.

Questa partita ha rappresentato anche la sua 200ª presenza ufficiale con la maglia dell’Argentina, un traguardo che sottolinea la sua longevità e dedizione alla causa albiceleste.

La cronaca del match e il dominio argentino

La sfida, valida per la fase a gironi dei Mondiali 2026, ha visto l'Argentina imporre il proprio gioco fin dal fischio d'inizio. La squadra sudamericana ha controllato il possesso palla e creato numerose occasioni da gol, mettendo sotto pressione la difesa algerina. Il primo squillo è arrivato proprio grazie a Lionel Messi, che al 17’ ha trovato la rete del vantaggio, sbloccando un incontro che l'Albiceleste ha poi gestito con autorità.

Nel secondo tempo, il copione non è cambiato.

L'Argentina ha continuato a spingere e al 60’, ancora una volta, Messi ha dimostrato la sua classe cristallina, realizzando il gol del raddoppio. Questo ha permesso alla squadra di giocare con maggiore tranquillità, consolidando il proprio vantaggio. La tripletta si è completata al 76’, quando il capitano ha messo a segno la sua terza rete personale, chiudendo definitivamente i conti e regalando una vittoria netta e meritata alla sua nazionale.

Messi, tra record e leggenda

Con i tre gol messi a segno contro l'Algeria, Lionel Messi ha raggiunto un altro incredibile record: ha eguagliato Miroslav Klose per il maggior numero di gol realizzati in Coppa del Mondo, portando il suo bottino personale a 16 reti.

Questo traguardo lo proietta ulteriormente nell'olimpo dei più grandi marcatori della storia del torneo.

Ma non è l'unico primato stabilito in questa giornata. Messi è diventato anche il primo giocatore nella storia del calcio a partecipare a sei edizioni diverse della Coppa del Mondo. Un'impresa di longevità e costanza ai massimi livelli che testimonia la sua straordinaria carriera e la sua capacità di mantenere prestazioni eccellenti per oltre due decenni. L'esordio dell'Argentina nel Gruppo J dei Mondiali 2026, avvenuto il 17 giugno 2026, è stato dunque un palcoscenico perfetto per celebrare questi eccezionali successi personali del suo capitano, che ha saputo confermare la sua leadership e il suo ruolo insostituibile fin dall'inizio della competizione.