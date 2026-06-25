Il girone A dei Mondiali 2026 si è concluso con esiti significativi, vedendo il Messico primeggiare a punteggio pieno, mentre il Sudafrica ha compiuto una sorprendente avanzata, conquistando il secondo posto. La Repubblica Ceca, invece, è stata eliminata dalla competizione. Le partite decisive della terza giornata hanno visto il Messico imporsi sulla Repubblica Ceca con un netto 3-0, e il Sudafrica superare la Corea del Sud per 1-0, garantendosi così il passaggio ai sedicesimi di finale.

Messico: un dominio incontrastato e la qualificazione ai sedicesimi

La nazionale del Messico ha confermato il proprio dominio nel girone A, chiudendo la fase a gironi con una prestazione impeccabile. L'ultima vittoria, un convincente 3-0 contro la Repubblica Ceca, ha sigillato il primato. Le marcature sono state aperte da Chavez al 55', seguito dal raddoppio di Quinones al 61'. Il definitivo tris è stato siglato da Fidalgo al 94', consolidando un risultato perentorio.

Un momento emozionante della partita è stato l'ingresso in campo di Ochoa, lo storico portiere che a luglio compirà 41 anni. La sua apparizione ha suscitato un'ovazione da parte del pubblico, celebrando la sua sesta partecipazione a un Mondiale, un record condiviso con leggende del calibro di Messi e Ronaldo.

Il Messico si qualifica ai sedicesimi di finale con un percorso netto: nove punti, sei gol segnati e zero subiti, dimostrando una solidità difensiva e offensiva notevole. La Repubblica Ceca, d'altro canto, conclude la sua avventura come ultima classificata del girone, venendo così eliminata dal torneo.

Sudafrica: la sorpresa del girone e l'accesso alla fase successiva

Il Sudafrica ha realizzato una vera e propria sorpresa, assicurandosi il secondo posto nel girone e la conseguente qualificazione ai sedicesimi di finale. Questo traguardo è stato raggiunto grazie a una vittoria decisiva per 1-0 contro la Corea del Sud. La rete che ha determinato il successo è stata messa a segno da Maseko, un gol che ha permesso alla squadra sudafricana di superare le aspettative e di avanzare nella competizione. La loro prestazione ha dimostrato determinazione e capacità di capitalizzare le opportunità, lasciando un segno indelebile in questo girone.