Il Messico ha inaugurato la sua avventura nella Coppa del Mondo 2026 con una convincente vittoria per 2-0 sul Sudafrica. La partita inaugurale, disputata all’imponente Estadio Azteca di Città del Messico, ha visto protagonisti Julián Quiñones, autore del primo gol del torneo, e Raúl Jiménez, che ha siglato il raddoppio. L'incontro è stato caratterizzato da ben tre espulsioni, un numero record per una sfida d’esordio in un Mondiale.

La cerimonia d'apertura e il vantaggio messicano

Prima del fischio d'inizio, lo stadio si è trasformato in una vera e propria "fiesta mundial".

Sul celebre prato dell’Azteca si sono esibiti i Maná, seguiti dalle performance di Shakira e Burna Boy, mentre a centrocampo campeggiava un’enorme Coppa del Mondo di carta. Un momento significativo è stato il raduno di tutti i 26 calciatori delle due squadre, titolari e panchinari, al centro del campo per gli inni nazionali, un’idea nata da un dialogo tra Infantino e l'ex campione Alessandro Del Piero.

Il Messico ha sbloccato il risultato già al quinto minuto di gioco, con Quiñones che ha rubato palla su un errore di Sithole e ha superato il portiere avversario. L'attaccante messicano si è dimostrato il pericolo maggiore per la difesa sudafricana, colpendo anche un palo con un potente tiro dalla distanza prima dell’intervallo.

Il raddoppio e le espulsioni decisive

La ripresa si è aperta con un episodio chiave: al 49’, il Sudafrica è rimasto in dieci uomini a causa di un fallo netto commesso in area, sanzionato dall'arbitro brasiliano Sampaio. Con l'uomo in più, il Messico ha gestito il vantaggio e ha trovato il raddoppio al 66’. Alvarado ha crossato sul secondo palo, dove Jiménez ha insaccato di testa indisturbato alle spalle di Williams.

Il finale di partita è stato concitato, con altre due espulsioni che hanno portato il totale a tre. Zwane è stato allontanato per una manata a Alvarado, mentre Montes ha ricevuto il cartellino rosso per un fallo da ultimo uomo. Grazie a questa vittoria, il Messico ha incamerato tre punti fondamentali, partendo con slancio nel girone A dove affronterà prossimamente Corea del Sud e Repubblica Ceca.

Statistiche e protagonisti del match

La partita, terminata con il punteggio di 2-0, ha visto i gol di Quiñones al nono minuto e di Jiménez al sessantaseiesimo, davanti a un pubblico di 80.824 spettatori presenti all’Azteca. Il Sudafrica ha concluso l'incontro in nove uomini a causa delle espulsioni di Sithole e Zwane, mentre il Messico ha perso Montes nei minuti di recupero. Per Raúl Jiménez, il gol segnato ha rappresentato il quarantaseiesimo in nazionale, eguagliando così Jared Borgetti al secondo posto nella classifica dei marcatori messicani di tutti i tempi, a sole sei reti dal primatista Javier “Chicharito” Hernández.