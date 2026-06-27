L'attesissimo incontro di baseball tra i New York Mets e i Philadelphia Phillies, previsto per la giornata di giovedì 27 giugno al Citi Field, è stato ufficialmente rinviato a causa delle persistenti e avverse condizioni meteorologiche. Una fitta pioggia ha colpito l'area metropolitana di New York, rendendo impossibile lo svolgimento della partita secondo i piani originali. Il primo lancio, inizialmente fissato per le 16:10 ET, è stato posticipato con un annuncio diramato già alle 15:25 ET, circa un'ora prima dell'orario stabilito, sottolineando la gravità della situazione climatica.

Al momento della comunicazione del rinvio, non è stato possibile stabilire un nuovo orario ufficiale per l'inizio della gara. Le previsioni meteorologiche dettagliate indicano una continuità delle precipitazioni fino a circa le 18:00 ET. Successivamente, si prevede una progressiva e significativa diminuzione delle probabilità di pioggia, con un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. I dati sulle percentuali di precipitazione oraria evidenziano una situazione critica nel pomeriggio: 76% alle 16:00 ET, 60% alle 17:00 ET e 49% alle 18:00 ET. Le probabilità si riducono ulteriormente in serata, scendendo al 44% alle 19:00 ET e stabilizzandosi al 34% tra le 20:00 e le 21:00 ET. Queste proiezioni suggeriscono che le condizioni migliori per giocare potrebbero verificarsi intorno alle 18:00 ET, permettendo un possibile inizio della partita in serata e garantendo comunque uno svolgimento entro un margine di tempo ragionevole.

Soluzioni e scenari per il recupero della partita

La Major League Baseball e le squadre hanno già predisposto diverse soluzioni per il recupero dell'incontro, qualora il rinvio dovesse trasformarsi in una cancellazione definitiva. Il calendario offre una prima opportunità con la possibilità di programmare una doppia seduta (doubleheader) in occasione della partita già fissata per domenica. Questa opzione consentirebbe di recuperare rapidamente il match. In alternativa, l'incontro potrebbe essere riprogrammato durante il prossimo viaggio dei Philadelphia Phillies a New York, atteso per il mese di settembre. Entrambe le soluzioni sono considerate valide e garantirebbero il regolare svolgimento del campionato, evitando particolari complicazioni logistiche o interruzioni significative per il prosieguo della stagione di entrambe le franchigie.

Situazione dei lanciatori e attese per il nuovo orario

Il rinvio ha avuto un impatto diretto anche sui lanciatori che erano stati designati per salire sul monte. Per i New York Mets, era atteso il rientro di Christian Scott, che avrebbe dovuto fare la sua prima partenza dopo un periodo di stop dovuto a un infortunio all'anca destra. Scott, infatti, non scendeva in campo dall'11 giugno, e la sua presenza era particolarmente attesa. Per i Philadelphia Phillies, il lanciatore previsto era Tim Mayza. L'intera organizzazione e i tifosi restano ora in attesa della comunicazione ufficiale del nuovo orario di inizio, che sarà diramata non appena le condizioni meteorologiche nell'area del Citi Field permetteranno di giocare in sicurezza.