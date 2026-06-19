L’Assemblea degli Azionisti di Sport e Salute ha rinnovato la fiducia al vertice della società, confermando integralmente il Consiglio di Amministrazione. Marco Mezzaroma è stato riconfermato presidente e Diego Nepi Molineris amministratore delegato, affiancati dai consiglieri Maria Spena, Rita Di Quinzio e Fabio Caiazzo. Il Collegio dei Sindaci sarà guidato da Piero Alonzo, con Claudia Adami ed Elena Gazzola. Questa decisione giunge in concomitanza con l’approvazione del bilancio 2025, che evidenzia una fase di forte crescita e consolidamento per la società partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il valore della produzione ha raggiunto un record di 183 milioni di euro, con un risultato operativo di 13,07 milioni e un utile netto di 13,7 milioni. Nel corso dell’anno, Sport e Salute ha gestito circa 1,3 miliardi di euro di risorse, destinate a sostenere programmi per la promozione dell’attività fisica e lo sviluppo dei territori. Sono state organizzate circa un milione di ore di attività sportive, coinvolgendo oltre 2,5 milioni di partecipanti. Sul fronte delle infrastrutture, sono stati realizzati 195 nuovi impianti per un investimento complessivo di 85 milioni di euro e gestiti oltre 1.600 progetti sociali e sportivi su scala nazionale.

Sport e Scuola: un impegno capillare sul territorio

Tra i risultati più significativi, spicca il programma “Scuola Attiva”, che ha coinvolto circa 2,2 milioni di giovanissimi tra i cinque e i tredici anni, registrando una crescita del 12,6% rispetto all’anno precedente. Le scuole primarie e secondarie di primo grado partecipanti sono state 12.200, supportate da 7.700 tutor e tecnici federali. L’iniziativa “Alleniamoci al Rispetto”, parte di “Scuola Attiva”, ha utilizzato lo sport come strumento educativo contro bullismo e violenza di genere. L’attività della società si è estesa anche alla modernizzazione del sistema sportivo nazionale, con l’aggiornamento del censimento degli impianti nel 90% delle regioni italiane, il coinvolgimento di 4.800 Comuni e il potenziamento del Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Sport e Salute ha inoltre organizzato 145 giornate dedicate ai grandi eventi, assumendo il ruolo di soggetto attuatore per l’America’s Cup, in programma nel 2027. L’impegno per la promozione dello sport nei territori si è concretizzato nella realizzazione di nuovi impianti e nel sostegno a progetti sociali, con particolare attenzione alle aree più fragili del Paese.

Sostenibilità e impatto sociale: i numeri del Bilancio 2025

Il Bilancio di Sostenibilità 2025, redatto secondo i nuovi standard europei VSME, conferma l’attenzione della società agli impatti economici, sociali e ambientali. Il documento fornisce il quadro del primo anno di attuazione della Strategia di Sostenibilità e del Piano ESG.

La forza lavoro conta 577 dipendenti, di cui il 54% donne e il 98,6% con contratto a tempo indeterminato, con oltre 8.700 ore di formazione erogate. Nel 2025 sono state ottenute la certificazione sulla Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022) e l’attestazione ISO 20400:2017 sul Procurement Sostenibile.

Nell’ambito dei progetti sociali, sono stati finanziati 647 interventi che hanno raggiunto 2.455 tra associazioni e società sportive, portando attività sportiva in contesti difficili, dalle periferie agli istituti penitenziari. Sono stati trasformati 460 parchi in aree sportive e distribuiti 44.517 voucher sportivi in Lazio e Calabria per abbattere le barriere economiche. Il Social Return on Investment calcolato sul playground di Colle Oppio a Roma ha certificato che ogni euro investito genera 8,42 euro di benefici sociali misurabili.

Eventi e ambiente: un bilancio positivo

Il programma “Sport Illumina” ha permesso la realizzazione di 85 nuovi spazi modulari e inclusivi in altrettanti Comuni italiani entro il 2026, e 76 interventi per trasformare ambienti scolastici in disuso in aree sportive, di cui 30 già completati. Il Parco del Foro Italico si conferma un polo sportivo e culturale di rilievo, avendo ospitato oltre 3,5 milioni di spettatori tra 47 partite di calcio, 10 eventi sportivi internazionali e 13 concerti allo Stadio Olimpico. A livello nazionale, Sport e Salute ha promosso 235 eventi in ambito sociale e 109 appuntamenti legati al mondo della scuola.

Sul fronte ambientale, il 92% dell’energia elettrica consumata proviene da fonti rinnovabili, sette punti percentuali in più rispetto al 2024.

Le emissioni di gas serra di Scopo 1 si sono ridotte del 17,9%, mentre i consumi da fonti non rinnovabili sono diminuiti del 13,7%. Questi numeri evidenziano una chiara direzione, confermata dall’avvio nel 2025 del percorso per la certificazione ISO 20121 sugli eventi sostenibili, applicata agli eventi dello Stadio Olimpico.

Nel 2025, Sport e Salute ha gestito 474 milioni di euro di contributi destinati agli Organismi Sportivi, di cui 334 milioni assegnati attraverso il Modello Algoritmico dei Contributi. Una novità strutturale dell’anno è stata l’introduzione della performance ESG come parametro di allocazione delle risorse, rendendo la sostenibilità un criterio concreto nella distribuzione dei fondi pubblici allo sport.