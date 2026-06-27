Michael Wacha, prossimo ai trentasei anni, si conferma un punto fermo e uno dei lanciatori più costanti della Major League Baseball. La sua performance rappresenta una delle poche note positive in una stagione finora difficile per i Kansas City Royals. Al 22 giugno, Wacha vanta una media ERA di 3.48 e un rapporto strikeout-base su ball di 77-29 in 101 inning, il dato più alto dell’American League. Questi numeri non solo attestano la sua affidabilità, ma sono anche in linea con le eccellenti medie registrate nelle stagioni precedenti. La sua capacità di mantenersi in salute è notevole, proiettandolo verso la seconda stagione consecutiva con trenta partenze.

Nonostante le difficoltà complessive dei Royals, Wacha si è distinto anche per un valore bWAR di 2.3, molto vicino al 3.0 che aveva mediamente registrato tra il 2022 e il 2025. Questa solidità e durabilità lo rendono un profilo estremamente appetibile per le squadre in cerca di rinforzi significativi nella propria rotazione di lancio, specialmente in vista dell'imminente scadenza per gli scambi nella MLB.

Squadre interessate e scenari di scambio

Diverse franchigie potrebbero valutare seriamente l’acquisizione di Wacha per rafforzare il proprio monte di lancio. Gli Arizona Diamondbacks, ad esempio, sono attualmente in lotta per un posto nelle Wild Card e necessitano urgentemente di un lanciatore affidabile a metà rotazione, soprattutto considerando il rendimento altalenante di Zac Gallen e Merrill Kelly.

Tuttavia, rimane da definire se la dirigenza dei Diamondbacks sarà disposta a impegnarsi finanziariamente per Wacha, il cui contratto prevede 14 milioni di dollari anche per il prossimo anno, con un'opzione per il 2028.

I Los Angeles Dodgers, noti per essere attivi nelle trattative per i lanciatori, potrebbero mostrare interesse per Wacha, apprezzandone l'affidabilità, un fattore cruciale date le condizioni fisiche incerte di Blake Snell e Tyler Glasnow. Anche i Miami Marlins e i Toronto Blue Jays sono annoverati tra le possibili destinazioni. I Marlins potrebbero sorprendere con una mossa di mercato inaspettata, mentre i Blue Jays cercano disperatamente stabilità nella rotazione per consolidare le proprie ambizioni di playoff.

La posizione dei Royals e le strategie future

I Kansas City Royals non sembrano intenzionati a cedere né Michael Wacha né Seth Lugo, entrambi sotto contratto fino al 2027. Sebbene le prestazioni eccellenti di Wacha attirino l’interesse di numerose squadre, la dirigenza di Kansas City considera i due lanciatori come elementi chiave per il futuro della franchigia. Questo rende la loro partenza improbabile, a meno di offerte economicamente e sportivamente molto vantaggiose. È invece più probabile che il club possa valutare la cessione di Kris Bubic, il cui contratto è in scadenza e che rappresenta un’opzione più accessibile per le squadre in cerca di rinforzi immediati.

La situazione sul mercato resta comunque fluida e imprevedibile.

Nonostante la cessione di Wacha non sia al momento prevista, il mercato MLB riserva spesso sorprese, specialmente quando si avvicina la deadline degli scambi e le squadre in corsa per i playoff cercano di rafforzarsi con giocatori affidabili e di comprovata esperienza. Ogni offerta significativa potrebbe far riconsiderare la posizione dei Royals.