Il Milan ha raggiunto un accordo con Rúben Amorim per la panchina rossonera. L'intesa prevede un contratto biennale con opzione per un terzo anno. La retribuzione pattuita è di 3,5 milioni di euro netti a stagione, integrata da bonus legati alla conquista di titoli e alla qualificazione in Champions League. Amorim, ex tecnico di Sporting e Manchester United, è atteso a Milano tra oggi e domani per la firma, formalizzando così il suo impegno con il club.

I Termini Contrattuali e Finanziari

L'accordo tra il Milan e Rúben Amorim si articola su un impegno iniziale di due anni, con la possibilità di estenderlo per un'ulteriore stagione, portando la durata potenziale fino al 2028.

Economicamente, la cifra base è di 3,5 milioni di euro netti annuali. A questa si aggiungono bonus specifici per il raggiungimento di obiettivi sportivi cruciali, come la vittoria di trofei e l'accesso alla prestigiosa Champions League.

Tempistiche e Contesto della Firma

La definizione dell'accordo giunge a circa venti giorni dall'addio di Massimiliano Allegri, evidenziando una rapida risoluzione per la guida tecnica. L'arrivo di Rúben Amorim a Milano è previsto tra oggi e domani per la firma ufficiale del contratto. Questo passaggio suggellerà l'intesa e permetterà al club di avviare tempestivamente la pianificazione per la prossima stagione sotto la direzione del nuovo allenatore.

L'Attesa del Via Libera Definitivo

L'intesa tra il Milan e Rúben Amorim è considerata ormai definita in tutti i suoi aspetti sostanziali. L'unico passaggio formale ancora pendente è il via libera definitivo da parte di Gerry Cardinale, proprietario del club. Una volta ottenuta questa approvazione finale, l'allenatore portoghese sarà pronto a firmare il contratto. L'accordo, che include la retribuzione di 3,5 milioni di euro più i bonus, rappresenta un investimento significativo per il nuovo tecnico.