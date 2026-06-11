L'Olimpia Milano ha inaugurato la serie di finale scudetto di basket con una prestazione autoritaria, sconfiggendo la Reyer Venezia per 100-80 al Forum di Assago. Dopo un inizio sostanzialmente equilibrato nei primi tre minuti di gioco, la formazione di casa ha progressivamente preso il controllo del match, edificando un vantaggio solido e inequivocabile grazie soprattutto all'impatto decisivo dei giocatori provenienti dalla panchina.

Il contributo eccezionale di Diop, che ha messo a segno 18 punti, catturato cinque rimbalzi e distribuito quattro assist, si è rivelato assolutamente determinante.

Accanto a lui, Mannion ha saputo orchestrare il gioco con maestria, chiudendo con 17 punti e cinque assist. L'energia e l'intensità portate in campo da Bolmaro e Ricci hanno permesso a Milano di sostenere un ritmo di gioco elevato e di incrementare costantemente il proprio distacco dagli avversari. La differenza statistica è stata lampante: la panchina dell'Olimpia ha totalizzato ben 55 punti, a fronte dei soli 12 realizzati dalla panchina veneziana, un dato che ha inciso in maniera profonda e decisiva sull'esito finale dell'incontro.

Andamento del Match e Giocatori Chiave

Sul fronte veneziano, Tessitori si è affermato come il principale terminale offensivo, chiudendo la gara con 26 punti, ben supportato da Cole (16 punti) e Parks (13 punti).

L'inizio della Reyer era stato particolarmente promettente, con Tessitori capace di realizzare 11 dei primi 15 punti della sua squadra in diverse maniere. Tuttavia, l'Olimpia Milano non si è lasciata intimidire, replicando con un parziale di 14-2 nel finale del primo quarto, che ha permesso di chiudere la frazione sul 26-15. Nel secondo periodo, i padroni di casa hanno continuato la loro progressione, arrivando a doppiare gli avversari sul 32-16 e raggiungendo un vantaggio massimo di +21 (52-31) grazie ai canestri di Shields.

Malgrado i tentativi di rimonta da parte della Reyer, il pick and roll orchestrato tra Mannion e Diop si è dimostrato praticamente imprendibile per la difesa avversaria, contribuendo a consolidare ulteriormente il vantaggio milanese.

Verso la fine dell'incontro, il pubblico del Forum ha potuto festeggiare il centesimo punto dell'Olimpia, realizzato da LeDay, un momento che ha suggellato una vittoria che, di fatto, non è mai stata realmente in discussione. Il prossimo appuntamento di questa avvincente serie finale è già fissato, ancora una volta, sul parquet del Forum di Assago.

Le Chiavi Tattiche della Serie Finale

La profondità del roster dell'Olimpia Milano e la sua notevole qualità difensiva, in particolare grazie alla presenza di Bolmaro – riconosciuto come il Miglior Difensore della regular season – costituiscono indubbiamente un punto di forza cruciale per la formazione meneghina. La squadra di Milano, considerata favorita alla vigilia di questa finale, può fare affidamento anche sull'apporto di Brooks, l'MVP in carica, e su un gruppo di giocatori di riserva sempre pronti a incidere in maniera significativa dalla panchina, come dimostrato in Gara-1.

La Reyer Venezia, d'altro canto, ripone le sue speranze nella leadership offensiva di Cole e nella solidità di Tessitori, il quale funge da vero barometro per l'intera squadra. Entrambe le formazioni hanno evidenziato la capacità di sviluppare un gioco dinamico e di difendere con grande efficacia, lasciando intendere che la serie potrebbe rivelarsi più combattuta di quanto il netto risultato di Gara-1 possa suggerire.