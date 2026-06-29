L'EA7 Milano inaugura il proprio mercato con l'ufficialità dell'arrivo di Jason Burnell, ma continua a seguire con attenzione anche la situazione di Simone Fontecchio, il cui contratto con i Miami Heat è in scadenza.

Burnell è il primo rinforzo

Il nuovo allenatore Peppe Poeta ritrova uno dei giocatori che ha guidato nell'ultima stagione a Brescia. Burnell, protagonista nel ruolo di sesto uomo con una media di 14,1 punti e 7,1 rimbalzi nel campionato 2025-26, approda così all'Olimpia.

Nelle sue prime dichiarazioni da giocatore biancorosso, l'ala americana ha espresso tutto il proprio entusiasmo: "Sono incredibilmente entusiasta per quello che questo nuovo, eccitante, capitolo della carriera, in un grande club come Milano, rappresenta per me e per la mia famiglia.

Non vedo già l'ora di dare ai miei compagni soprattutto, agli allenatori e ai tifosi tutto quello di cui dispongo".

Il sogno si chiama Fontecchio

Parallelamente, Milano continua a monitorare Simone Fontecchio. Nei giorni scorsi Poeta e l'azzurro si sono ritrovati sull'isola greca di Paros in occasione del matrimonio dell'ex ala dell'Olimpia Bruno Cerella.

A far discutere è stata anche una fotografia nella quale il tecnico mostra la scritta "I love him" rivolta proprio a Fontecchio, interpretata come un segnale dell'interesse del club nei confronti dell'esterno italiano.

Atteso l'addio di Messina

Sul fronte societario, nelle prossime ore è atteso anche il comunicato che sancirà la conclusione del rapporto con Ettore Messina, destinato a lasciare Milano dopo sette anni alla guida del club.