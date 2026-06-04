Mirra Andreeva ha scritto una pagina storica al Roland Garros, conquistando la sua prima finale Slam dopo aver superato Marta Kostyuk con un netto 6-1, 6-3. La giovane russa, ottava testa di serie, è la prima tennista teenager a raggiungere una finale del Grande Slam dai tempi di Coco Gauff agli US Open 2023. Nel torneo, la diciannovenne ha vinto dodici dei tredici set disputati, mostrando grande lucidità e una solida mentalità. "È la mia prima finale Slam. Sono molto felice di come ho giocato oggi e per essermi presa la rivincita di Madrid", ha dichiarato Andreeva.

Il dominio in campo

L'incontro ha visto Andreeva partire forte, aggiudicandosi nove dei primi dieci giochi e mettendo subito sotto pressione Kostyuk, che arrivava con un record impeccabile su terra battuta. La russa ha gestito le raffiche di vento, servendo con precisione, annullando tre palle break nel secondo game e portandosi rapidamente sul 3-0. Kostyuk ha commesso errori. Andreeva ha chiuso il primo set e ha mantenuto il controllo nel secondo parziale, sigillando la vittoria e l'accesso alla sua prima finale Slam.

Crescita e sfide future

Protagonista di una stagione eccezionale, Andreeva ha spiegato il suo approccio mentale: "Ci stiamo lavorando ogni giorno con la mia allenatrice Conchita Martinez.

Ho deciso di cambiare passo dopo passo, e credo che sia così che sono arrivata in finale".

Sabato, Andreeva affronterà una mancina per il titolo: la sua compagna di doppio Diana Shnaider, o la polacca Maja Chwalinska. Con questa finale, la russa sale al sesto posto del ranking mondiale e si posiziona come la quinta finalista più giovane degli ultimi trent'anni al Roland Garros. "Sono ancora molto nervosa. Non vedo l'ora dell'ultimo match qui a Parigi", ha concluso Andreeva, pronta per la sua prima finale Slam.