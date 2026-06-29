La fase a gironi del Mondiale 2026 si è conclusa con un risultato di portata storica per il continente africano: ben nove nazionali africane si sono qualificate per i sedicesimi di finale, stabilendo un record assoluto nella storia della competizione.

Un traguardo senza precedenti per il calcio africano

Per la prima volta, quasi un terzo delle squadre che accedono alla fase a eliminazione diretta proviene dall’Africa. Questo dato rappresenta un salto significativo rispetto alle edizioni precedenti, in cui il continente contava al massimo sei rappresentanti in questa fase cruciale del torneo.

Il contesto e il significato di un'impresa

Il nuovo formato a 48 squadre, con dodici gironi e l’introduzione dei migliori otto terzi classificati, ha indubbiamente ampliato le possibilità di accesso alla fase successiva. Tuttavia, l'eccezionale risultato delle squadre africane va oltre la semplice statistica: è il frutto di prestazioni solide e di un percorso competitivo che ha visto protagoniste nazionali di spicco. Tra queste figurano Sudafrica, Marocco, Costa d’Avorio, Senegal, Egitto, Algeria, Ghana, Capo Verde e Repubblica Democratica del Congo.

Questo successo riflette una crescita complessiva del calcio africano, che ha saputo sfruttare al meglio le opportunità offerte dal nuovo assetto del torneo, confermando il proprio valore sul palcoscenico mondiale.

L'impatto del nuovo formato e la rappresentanza continentale

Il record di nove squadre africane ai sedicesimi di finale rappresenta la più alta percentuale di rappresentanza continentale nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale, attestandosi intorno al 28,1 % del totale delle qualificate. Questo dato sottolinea l’importanza del nuovo formato e il crescente peso dell’Africa nel calcio globale.

In passato, il massimo storico era di sei squadre africane qualificate ai sedicesimi, un limite ampiamente superato in questa edizione del torneo.