Il tabellone degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 inizia a prendere forma, con le prime nazionali che hanno staccato il pass per la fase a eliminazione diretta. Tra queste, il Canada e il Brasile hanno conquistato la qualificazione con merito, mentre la Germania è stata sorprendentemente eliminata ai rigori dal Paraguay.

Canada e Brasile avanzano

Per la prima volta nella sua storia, il Canada ha raggiunto gli ottavi di finale dei Mondiali. Un traguardo storico ottenuto grazie a una vittoria per 1-0 contro il Sudafrica. Nel prossimo turno, la nazionale canadese affronterà la vincente dell'incontro tra Olanda e Marocco, in una sfida che si preannuncia avvincente.

Anche il Brasile ha assicurato la sua presenza agli ottavi, superando il Giappone con un combattuto 2-1. La rimonta dei verdeoro è stata sigillata da un gol decisivo di Martinelli nei minuti di recupero, dimostrando la loro caparbietà. La strada del Brasile proseguirà contro la squadra che uscirà vincitrice dal confronto tra Costa d’Avorio e Norvegia.

La Germania fuori dal torneo

La più grande sorpresa di questa fase eliminatoria è l'uscita di scena della Germania. La prestigiosa nazionale tedesca è stata eliminata ai rigori dal Paraguay, dopo che i tempi supplementari si erano conclusi sull'1-1. Un esito inatteso che ha scosso il torneo.

Il quadro completo degli ottavi

Il tabellone degli ottavi di finale si sta definendo con i seguenti accoppiamenti: Canada contro la vincente di Olanda-Marocco; Brasile contro la vincente di Costa d’Avorio-Norvegia; la Germania è stata eliminata ai rigori dal Paraguay; Francia contro Svezia; Messico contro Ecuador; Inghilterra contro Repubblica Democratica del Congo; Belgio contro Senegal; USA contro Bosnia-Erzegovina; Spagna contro Austria; Portogallo contro Croazia; Svizzera contro Algeria; Australia contro Egitto; Argentina contro Capo Verde; Colombia contro Ghana.

Per gli appassionati, alcune partite dei sedicesimi di finale sono disponibili in chiaro su RAI 1 e in streaming su RaiPlay. Tutte le gare del torneo, invece, possono essere seguite integralmente su DAZN.