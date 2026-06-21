La FIFA ha ufficialmente annunciato una distribuzione di fondi senza precedenti, destinando un totale di 871 milioni di dollari alle 48 nazionali che prenderanno parte ai prossimi Mondiali di calcio. Questa cifra rappresenta un record storico per l'organizzazione, sottolineando un impegno finanziario significativo e una chiara volontà di supportare le federazioni partecipanti a livelli mai raggiunti prima.

Ogni singola squadra qualificata al torneo riceverà una somma minima garantita di 12,5 milioni di dollari. Questo importo è suddiviso in due componenti principali: 2,5 milioni di dollari saranno erogati come "contributo preparatorio", una risorsa fondamentale per coprire le spese essenziali legate all'organizzazione di ritiri pre-torneo, alle trasferte internazionali e a tutte le complesse esigenze logistiche che un evento di tale portata richiede.

I restanti 10 milioni di dollari costituiscono invece il premio diretto per la qualificazione e la partecipazione al prestigioso appuntamento calcistico mondiale. È importante notare che questo compenso base ha visto un incremento di un milione di dollari rispetto all'edizione precedente dei Mondiali, una scelta strategica dettata dalla necessità di far fronte alle maggiori complessità organizzative e logistiche derivanti dalla co-ospitazione del torneo tra Stati Uniti, Canada e Messico, che implica spostamenti su vaste distanze geografiche.

In aggiunta a questi sostanziosi compensi, la FIFA ha previsto l'erogazione di ulteriori sovvenzioni specificamente destinate alle delegazioni delle squadre e un'allocazione potenziata di biglietti per le partite.

Il valore complessivo di queste misure supplementari supera i 16 milioni di dollari. Questi fondi aggiuntivi mirano a fornire un supporto concreto, in particolare alle federazioni con minori risorse economiche, contribuendo a garantire una partecipazione più equa, inclusiva e sostenibile per tutte le nazionali coinvolte nel torneo.

I Premi per le Squadre Finaliste del Torneo

L'apice della competizione sarà ricompensato con premi di notevole entità. La squadra che riuscirà a conquistare l'ambito titolo di campione del mondo riceverà un premio di 50 milioni di dollari. Parallelamente, la nazionale che raggiungerà la finale ma si classificherà al secondo posto si aggiudicherà una somma di 39 milioni di dollari.

Questi premi per le posizioni di vertice si aggiungono alla distribuzione generale dei fondi, rafforzando ulteriormente la posizione dell'edizione 2026 come la più remunerativa e generosa nella storia dei Campionati Mondiali di calcio.

Questo incremento complessivo del 15% rispetto al torneo precedente è un risultato diretto del notevole successo commerciale e della crescente attrattiva globale dell'evento. La somma totale di 871 milioni di dollari non comprende solo i contributi per la preparazione e la qualificazione, ma anche le coperture per i costi delle delegazioni e una significativa redistribuzione dei ricavi. Quest'ultima è concepita per sostenere attivamente lo sviluppo del calcio a livello globale, in linea con la filosofia dell'organizzazione.

La FIFA, attraverso queste iniziative, intende dimostrare concretamente come le proprie risorse finanziarie vengano sistematicamente reinvestite nel gioco, promuovendo la crescita e il benessere di tutte le associazioni affiliate e contribuendo all'espansione e alla popolarità del calcio in ogni angolo del mondo.