La Coppa del Mondo FIFA 2026 prenderà il via giovedì 11 giugno a Città del Messico con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. L'incontro, valido per il Gruppo A, si terrà nello storico Stadio Azteca alle ore 21:00 italiane (13:00 locali). L'evento sarà preceduto da una suggestiva cerimonia d'apertura con artisti di fama internazionale, segnando l'inizio ufficiale di un torneo attesissimo.
L'Inaugurazione e i Paesi Ospitanti
La sfida tra Messico e Sudafrica inaugura un'edizione storica, la prima ospitata congiuntamente da tre Paesi: Messico, Stati Uniti e Canada.
Il calcio d'inizio, alle 21:00 in Italia, permetterà a un vasto pubblico di seguire l'evento. Lo Stadio Azteca, già sede di finali e due precedenti inaugurazioni mondiali, si conferma ancora una volta protagonista dell'apertura.
La Cerimonia d'Apertura e i Record dello Stadio Azteca
Una spettacolare cerimonia d'apertura animerà lo Stadio Azteca circa novanta minuti prima del fischio d'inizio. L'evento vedrà esibirsi artisti del calibro di Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla. Con questa terza inaugurazione, lo Stadio Azteca stabilisce un record unico, diventando il primo impianto al mondo a ospitare partite d'apertura in tre diverse edizioni della Coppa del Mondo FIFA.
Il Nuovo Formato del Torneo e i Primati del Messico
Questa edizione del Mondiale introduce significative novità: per la prima volta, il torneo accoglierà 48 squadre, portando il totale delle partite a 104, distribuite in sedici città ospitanti. La finale è in programma il 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey. Il Messico, con le edizioni del 1970 e del 1986, si distingue come il primo Paese ad aver ospitato per ben tre volte la Coppa del Mondo, un traguardo che evidenzia la sua profonda tradizione calcistica.