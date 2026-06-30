Il centrocampista del Brasile, Lucas Paquetá, è in forte dubbio per gli ottavi di finale dei Mondiali del 2026 a causa di un infortunio muscolare alla coscia sinistra. La lesione, confermata dalla Federcalcio brasiliana (CBF), mette a rischio la sua presenza nella cruciale sfida della Seleção.

Paquetá, che ha iniziato come titolare nella recente partita contro il Giappone, non è rientrato in campo per il secondo tempo, venendo sostituito da Endrick. Questo cambio forzato ha subito sollevato preoccupazioni riguardo alle sue condizioni fisiche.

La conferma dell'infortunio e gli esami diagnostici

La CBF ha ufficialmente comunicato l'esito degli accertamenti medici: il giocatore si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione muscolare nella regione posteriore della coscia sinistra. Sebbene non sia stata specificata la durata esatta dell'assenza, è chiaro che Paquetá è ora in una corsa contro il tempo per recuperare.

Il centrocampista è considerato improbabile per l'ottavo di finale che il Brasile disputerà domenica prossima nel New Jersey. L'avversario sarà una tra Norvegia e Costa d'Avorio, e la sua assenza rappresenterebbe un duro colpo per la squadra.

Il programma di recupero e l'impatto sulla squadra

Lo staff medico della nazionale brasiliana ha già avviato un protocollo di trattamento intensivo per Paquetá.

L'obiettivo primario è consentire al giocatore di recuperare nel minor tempo possibile e, idealmente, renderlo disponibile per le fasi successive del torneo, qualora il Brasile dovesse avanzare.

Nel frattempo, solo i giocatori che non hanno preso parte all'incontro con il Giappone hanno partecipato all'allenamento odierno a Morristown, nel New Jersey. Questo indica che Paquetá è tra coloro che necessitano di riposo e cure specifiche.

Aggiornamenti sugli altri giocatori e le prospettive

Mentre Paquetá si concentra sul recupero, altri membri della squadra hanno seguito programmi differenziati. Neymar è stato tra i protagonisti della sessione di allenamento, mostrando buone condizioni. Endrick e Martinelli, quest'ultimo autore del gol decisivo contro il Giappone, hanno svolto esercizi di recupero al chiuso, gestendo il carico fisico post-partita.

La situazione di Paquetá rimane monitorata attentamente, con la speranza che il trattamento intensivo possa permettergli un rientro in campo prima della fine del Mondiale, un obiettivo cruciale sia per il giocatore che per le ambizioni della Seleção.