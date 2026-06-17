Un pareggio storico per la Repubblica democratica del Congo ai Mondiali di calcio. La nazionale africana ha conquistato il suo primo punto assoluto nella competizione iridata, pareggiando 1-1 contro il Portogallo nella partita del Gruppo K, disputata allo Houston Stadium. L'incontro ha visto i "Leopardi" rimontare lo svantaggio iniziale, grazie a un gol che entra di diritto nella storia del calcio congolese.

La gara si è accesa al sesto minuto del primo tempo, quando il Portogallo è passato in vantaggio. Il centrocampista Joao Neves ha sbloccato il risultato con un preciso colpo di testa, finalizzando un cross ben calibrato di Pedro Neto.

La reazione della Repubblica democratica del Congo non si è fatta attendere e, a ridosso della fine del primo tempo, al cinquantesimo minuto, è arrivato il gol del pareggio. Yoane Wissa ha siglato una rete di importanza capitale, anch'essa di testa e in solitaria sul secondo palo, superando il portiere Diogo Costa. Questa marcatura non solo ha ristabilito la parità, ma ha anche rappresentato il primo gol mondiale nella storia della nazionale africana, un momento di grande emozione e orgoglio.

Nella ripresa, la squadra africana ha continuato a mostrare grande determinazione, difendendosi con ordine e senza rinunciare a cercare nuove occasioni. Nonostante la pressione portoghese, i "Leopardi" hanno saputo contenere gli avversari e hanno persino avuto la possibilità di ribaltare il risultato, come dimostrato dall'opportunità capitata a Bakambu al settantacinquesimo minuto, che avrebbe potuto cambiare le sorti dell'incontro.

Le Voci dei Protagonisti

Al termine della partita, l'autore del gol storico, Yoane Wissa, ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Siamo molto fieri, abbiamo lavorato molto duro. Siamo stati resilienti e il primo gol rappresenta per noi una grande fierezza, perché è a immagine della squadra”. Le sue parole sottolineano lo spirito di sacrificio e la coesione che hanno permesso alla squadra di raggiungere questo traguardo significativo.

Anche il commissario tecnico Sébastien Desabre ha elogiato i suoi giocatori per l'impegno profuso: “I ragazzi hanno messo molta abnegazione, abbiamo fatto il gioco che volevamo. Sono fiero dei miei giocatori e meritiamo questo punto”. Il suo commento evidenzia la strategia adottata e la meritata ricompensa per lo sforzo collettivo.

Il pareggio contro una nazionale blasonata come il Portogallo non è solo un risultato sportivo, ma un simbolo di progresso e riconoscimento per il calcio della Repubblica democratica del Congo. Questo primo punto ai Mondiali rappresenta un'iniezione di fiducia e un precedente importante per le future partecipazioni della squadra nel torneo, consolidando la sua presenza sulla scena calcistica internazionale.