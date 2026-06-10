I Mondiali di wakeboard tornano in Italia, con l'evento iridato che si svolgerà dal 3 all’8 agosto sul Lago del Salto, in provincia di Rieti. La presentazione ufficiale, tenutasi al Circolo del Tennis del Foro Italico a Roma, ha evidenziato la visione di insieme e il percorso federale condiviso. Presenti il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il numero uno della Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard (FISSW) Claudio Ponzani, l’amministratore delegato di FISSW Servizi Luciano Serafica, il presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis e l’attore Raoul Bova, in veste di testimonial.

La crescita federale e il successo organizzativo

L'organizzazione dei Mondiali di wakeboard è simbolo della crescita federale. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha sottolineato la capacità organizzativa della federazione, che rende il paese "uno dei motori" sportivi. A conferma di ciò, il presidente FISSW Claudio Ponzani ha fornito dati significativi: dai 46mila tesserati dell'anno precedente, si prevede di superare i 60mila. Questo incremento, frutto di "lavoro fatto con passione", testimonia la crescente popolarità della disciplina.

Il valore tecnico e l'attrattiva del wakeboard

Il wakeboard, disciplina protagonista, è stato elogiato per la sua capacità di abbinare "divertimento e gesto tecnico".

Il presidente del CIP, Marco Giunio De Sanctis, ha evidenziato che la FISSW "ha tutti i titoli per diventare grande" grazie a questa peculiarità. Il ministro Andrea Abodi ha ribadito che i Mondiali di wakeboard sono "la testimonianza di un percorso di crescita della Federazione" e il "risultato di una visione complessiva, di un lavoro costante e sistematico, finalizzato al miglioramento di tutti gli indicatori federali".

Il Lago del Salto: volano per il turismo e il territorio

Il ritorno dei Mondiali di wakeboard nel Lazio rappresenta un'opportunità per la valorizzazione del territorio. Il Lago del Salto, già sede dei mondiali del 2022, si conferma un centro nevralgico per gli sport acquatici e un volano per il turismo nella provincia di Rieti.

Il ministro Abodi aveva definito l'evento un "esempio di come promuovere lo sport attraverso una manifestazione di rilievo", aggiungendo che può fungere da "potente volano per il turismo" e contribuire alla "promozione ambientale e culturale dell’intera regione".