La partita tra Francia e Iraq, valida per il gruppo I dei Mondiali, è stata sospesa al termine del primo tempo a Filadelfia. L'interruzione dell'incontro è stata causata dall'avvicinarsi di una tempesta di fulmini all'impianto, rendendo necessaria l'evacuazione dello stadio. Al momento dello stop, i Blues erano in vantaggio per uno a zero, grazie al gol segnato da Mbappé al quattordicesimo minuto.

La Sospensione e le Norme

L'interruzione della gara è avvenuta al termine della prima frazione di gioco, quando la tempesta di fulmini ha imposto l'evacuazione dello stadio per ragioni di sicurezza.

Si tratta della prima sospensione di una partita in questo Mondiale, in linea con le rigide normative statunitensi previste in caso di temporali. Tali regole sono state già applicate in passato, anche durante il Mondiale per club disputato negli Stati Uniti.

Il Protocollo di Sicurezza

Il protocollo statunitense prevede che, se viene rilevato un fulmine entro 12,7 chilometri dallo stadio, la partita debba essere sospesa e gli spettatori evacuati. Questo tipo di misure è stato adottato in diverse occasioni, come durante il Mondiale per club dell’anno precedente, quando sei gare furono interrotte per condizioni meteorologiche avverse.

Dettagli e Tempi di Attesa

La sospensione della partita a metà tempo è stata determinata da un'allerta meteo severa, con i tifosi invitati a cercare riparo.

La gara, iniziata alle ventuno ora locale, prevedeva una pausa di quindici minuti tra i tempi, ma la sospensione è stata estesa per motivi di sicurezza.

Il protocollo statunitense, basato sulle indicazioni della Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration), stabilisce che in caso di fulmini entro un raggio di dodici virgola sette chilometri, il gioco venga interrotto. È necessario attendere un periodo minimo di trenta minuti prima di poter riprendere, con la possibilità di rinviare l'incontro al giorno successivo se le condizioni non migliorano.