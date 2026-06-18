I Campionati Mondiali di Ginnastica Artistica 2026 si terranno dal 17 al 25 ottobre presso la Rotterdam Ahoy, nei Paesi Bassi. Questo prestigioso evento rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel calendario sportivo internazionale e vedrà la partecipazione di numerose squadre e ginnasti di alto livello provenienti da ogni angolo del mondo. La lista dei qualificati si sta progressivamente definendo, promettendo una competizione di altissimo profilo.

Allo stato attuale, sono già state rese note alcune delle formazioni e degli atleti che prenderanno parte sia alle competizioni di ginnastica artistica femminile (WAG) sia a quelle di ginnastica artistica maschile (MAG).

La struttura dei partecipanti prevede diverse categorie: squadre complete, ginnasti che si sfideranno nell'all-around e specialisti dedicati ai singoli attrezzi. Tra le prime conferme spiccano i rappresentanti di importanti federazioni continentali quali PAGU, AGU, UAG, OGU ed EG, oltre a diversi atleti individuali già selezionati per le impegnative prove.

Le prime qualificazioni e le categorie in gara

Per quanto concerne la ginnastica artistica femminile, sono state ufficialmente confermate ventiquattro squadre che si contenderanno il titolo mondiale nella suggestiva cornice di Rotterdam. Tra le atlete che hanno già assicurato la loro presenza figurano nomi di spicco come Caitlin Rooskrantz e Naveen Daries per il Sudafrica, Judy Abdalla e Jana Mahmoud per l’Egitto, e Salina Bousmayo in rappresentanza del Marocco.

Oltre alle squadre, la lista provvisoria include un significativo numero di ginnaste: cinquantasei atlete sono state designate per la competizione all-around, a cui si aggiungono cinque ulteriori ginnaste all-around e trentadue specialiste per attrezzo, suddivise equamente tra volteggio, parallele asimmetriche, trave e corpo libero.

La composizione definitiva delle squadre e l'elenco completo degli specialisti saranno completati nei prossimi mesi. L'assegnazione dei posti avverrà man mano che si concluderanno le varie competizioni di qualificazione, sia a livello continentale che mondiale. Molti slot sono ancora da definire, e la lista dei partecipanti è destinata ad ampliarsi notevolmente con l'avvicinarsi della data di inizio dell'evento.

Dettagli sulle qualificazioni femminili

Il quadro delle qualificazioni per la competizione femminile, aggiornato al 4 maggio 2026, evidenzia una distribuzione tra le federazioni continentali menzionate in precedenza: PAGU, AGU, UAG, OGU ed EG. Per quanto riguarda le specialiste per attrezzo, sono stati già assegnati otto posti per il volteggio, otto per le parallele asimmetriche, otto per la trave e otto per il corpo libero. La presenza di atlete provenienti da Africa, Asia, Europa e Americhe sottolinea la portata globale della manifestazione e il livello di competitività eccezionale che ci si aspetta a Rotterdam.

La lista completa e finale dei partecipanti sarà ufficializzata solamente dopo la conclusione delle ultime e decisive fasi di qualificazione. Tuttavia, fin da ora, l'evento si preannuncia come un'occasione imperdibile, ricca di talento e di sfide avvincenti tra le migliori ginnaste e le squadre più forti del panorama internazionale.