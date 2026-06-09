Nonostante l'assenza della sua nazionale ai Mondiali, la Cina ha trovato un inatteso idolo nel mondo del calcio: l'arbitro Ma Ning. Soprannominato "il maestro dei cartellini" per la sua severità in campo, il fischietto cinese è emerso il 9 giugno 2026, da Pechino, come un vero e proprio simbolo nazionale, unendo orgoglio e ironia tra i tifosi. La sua figura ha guadagnato una notevole popolarità sui social media, diventando il punto di riferimento per la passione calcistica del Paese in occasione del torneo in Nord America.

Il fenomeno social e il "maestro dei cartellini"

Il 46enne Ma Ning ha catturato l'attenzione del pubblico dopo aver condiviso sulle piattaforme social le immagini della sua partenza per gli Stati Uniti. Questo gesto ha scatenato un'ondata di interesse: un hashtag dedicato al suo viaggio ha superato i 3,6 milioni di visualizzazioni su Weibo, mentre il suo account RedNote ha visto un incremento di 195.000 follower in meno di due settimane. Il soprannome che lo contraddistingue, "il maestro dei cartellini", affonda le sue radici in un acceso derby di Shanghai del 2015, dove Ma Ning estrasse ben nove cartellini gialli e tre rossi, consolidando la sua fama di arbitro inflessibile.

Sostegno popolare e ironia nazionale

La risonanza della sua partecipazione ai Mondiali ha generato numerosi commenti tra gli utenti cinesi, spesso intrisi di affetto e umorismo. Un utente di Weibo ha scherzato, immaginando che "Probabilmente il suo bagaglio è pieno di cartellini gialli e rossi", mentre un altro ha salutato l'arbitro con una frase che è diventata emblematica: "Tutto il Paese è con te (tranne la nazionale cinese)". Quest'ultima espressione ha saputo cogliere con arguzia la delusione per la mancata qualificazione della squadra nazionale, trasformandola in un motivo di vicinanza al loro unico rappresentante sul palcoscenico mondiale.

Il ruolo di Ma Ning ai Mondiali

Per Ma Ning, questa è la seconda esperienza ai Mondiali, dopo aver debuttato come quarto ufficiale in Qatar nel 2022.

La sua presenza è particolarmente significativa, essendo l'unico cinese tra i 52 arbitri selezionati per il torneo. In Nord America, Ma Ning non è solo: è affiancato dall'assistente arbitrale Zhou Fei e dal VAR Fu Ming, formando un trio che rappresenta la Cina in questa importante competizione. Il suo profilo di "Card Master" è ulteriormente rafforzato dalla sua reputazione di severità, rendendo la sua presenza un raro e prezioso punto di connessione per i tifosi cinesi, che lo hanno adottato come loro rappresentante nazionale. Il suo account RedNote ha anche generato milioni di visualizzazioni e collaborazioni con marchi importanti come Lenovo, Hisense e Mengniu.

A confronto, l'Italia, anch'essa assente con la sua nazionale, ha inviato l'arbitro Maurizio Mariani, oltre a Marco Di Bello al VAR e agli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Tuttavia, il fischietto romano non ha riscontrato un seguito di popolarità paragonabile a quello del suo omologo cinese, evidenziando il fenomeno unico che Ma Ning rappresenta per il suo Paese.