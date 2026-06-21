Un episodio senza precedenti ha segnato la seconda giornata del Gruppo D dei Mondiali, nell'incontro tra Paraguay e Turchia. Il calciatore Miguel Almirón è stato espulso per essersi coperto la bocca mentre parlava con un avversario, in virtù della nuova “legge Vinícius”. Nonostante l'inferiorità numerica, il Paraguay ha vinto 1-0, grazie a un gol fulmineo di Matías Galarza.

L'Espulsione Storica e la Nuova Norma

L'episodio chiave si è verificato nel primo tempo, quando Almirón si è coperto la bocca con la mano mentre si confrontava con il difensore turco Mert Müldür.

Il VAR ha segnalato l'accaduto all'arbitro Iván Barton. Dopo la revisione, la decisione è stata cartellino rosso diretto. La motivazione: “Dopo la revisione, il numero 10 del Paraguay si è coperto la bocca. Decisione finale, cartellino rosso”.

Questa è la prima espulsione in assoluto nella storia dei Mondiali per tale infrazione. La “legge Vinícius” è stata introdotta per prevenire che i calciatori celino insulti o gesti offensivi coprendosi la bocca. L'approvazione dell'IFAB è giunta a seguito del caso Prestianni-Vinícius in Champions League.

L'Andamento della Partita e l'Esito Finale

Nonostante l'inferiorità numerica, il Paraguay aveva già sbloccato il risultato in apertura. Dopo soli 64 secondi, Matías Galarza ha siglato il gol più veloce del torneo con un tiro da venticinque metri.

La squadra, pur ridotta a dieci uomini dopo l'espulsione di Almirón, ha dimostrato resilienza, difendendo con tenacia fino al fischio finale, assicurandosi una vittoria fondamentale.

La Turchia, d'altro canto, non è riuscita a capitalizzare le numerose occasioni, colpendo anche una traversa e un palo. Questa sconfitta ha sancito l'eliminazione della squadra dalla competizione.

Dettagli e Implicazioni della Sanzione

L'ex arbitro Eduardo Iturralde González ha chiarito che la sanzione non si concentra sul contenuto verbale, ma sul gesto di coprirsi la bocca. Ha precisato che Almirón affronterà una sospensione di almeno una partita. La pena potrebbe aggravarsi qualora emergessero prove di insulti razzisti o omofobi: la sospensione potrebbe estendersi fino a dieci partite, con possibile riduzione a cinque se il giocatore partecipasse a iniziative educative approvate dalla FIFA.

Un aspetto importante riguarda la non uniformità dell'applicazione di questa norma: l'UEFA, ad esempio, ha già annunciato che non la implementerà nei propri tornei.