Un episodio inatteso ha segnato la preparazione della nazionale spagnola ai Mondiali: Lamine Yamal, diciottenne talento del Barcellona, è stato avvistato mentre faceva la spesa in un supermercato Walmart a Fort Oglethorpe, cittadina vicino ad Atlanta, sede del ritiro spagnolo.

Il giovane calciatore è stato immortalato da un cronista del Chattanooga Times mentre lasciava il negozio. Nel carrello, oltre a generi alimentari, spiccava un Lego raffigurante la Coppa del Mondo. Un video lo ha mostrato tra le corsie con due amici, in un clima di apparente normalità, tra l'indifferenza e qualche selfie con clienti, poi condiviso su Instagram.

La spontaneità di una stella

Il gesto di Yamal, lontano dai riflettori e dai protocolli del calcio, ha colpito per la sua spontaneità. Vestito casual, il giocatore si è diretto verso il parcheggio spingendo il carrello, come un cliente qualunque. Una scena sorprendente, che senza prove avrebbe potuto sembrare 'troppo bella per essere vera', un'immagine di semplicità e autenticità.

Il ritiro spagnolo e l'attesa dei Mondiali

Nei giorni precedenti, Lamine Yamal, amatissimo, aveva firmato autografi dopo una sessione di allenamento alla Baylor School. La nazionale spagnola, tra le favorite, si prepara intensamente. Il suo esordio è previsto per lunedì prossimo contro Capo Verde alle 18 ora italiana (le 12 locali), presso il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Il video della spesa, ampiamente condiviso, mostra Lamine Yamal in ottima forma e di buon umore, confermando il clima rilassato del ritiro spagnolo per i Mondiali.