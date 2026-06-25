L'Autodromo Nazionale di Monza si appresta a vivere un'intensa fase di profondo rinnovamento. Il celebre circuito brianzolo, infatti, interromperà tutte le attività di gara tra i cordoli al termine della stagione sportiva 2026, per riaprire i battenti a luglio 2027. Questo significativo stop è dettato da un ampio piano di ammodernamento strutturale, essenziale per elevare gli standard di accoglienza e funzionalità dell'impianto in vista del Gran Premio d'Italia e di altri importanti eventi internazionali.

Dettagli del Vasto Progetto di Riqualificazione

La consegna ufficiale delle aree di cantiere, avvenuta il 22 giugno, ha segnato l'inizio concreto di un restyling mirato. Tra gli interventi più attesi, spicca la realizzazione di una copertura permanente sulla terrazza del Paddock Club, una soluzione che renderà l'area fruibile durante tutto l'anno e in qualsiasi condizione meteorologica. Un'altra trasformazione radicale riguarderà la storica Direzione Autodromo, attualmente in disuso, che sarà demolita per fare spazio a un avveniristico nuovo Media Centre. Questa struttura all'avanguardia includerà una sala stampa capace di ospitare fino a 400 postazioni e un'ampia area relax, pensata per i professionisti dell'informazione.

Anche gli spazi della Direzione Gara saranno oggetto di un accurato rimodernamento, volto a migliorarne l'efficienza logistica e la gestione operativa.

Impatto sulle Attività e Obiettivi Strategici del Circuito

Durante l'intero periodo del cantiere, l'attività racing sarà completamente sospesa, garantendo la massima sicurezza e l'efficacia dei lavori. Tuttavia, l'impianto manterrà accessibili le aree non direttamente interessate dagli interventi. La programmazione alternativa delle attività per i mesi di chiusura sarà comunicata nei prossimi mesi, in stretto coordinamento con le federazioni sportive e gli organizzatori degli eventi.

Il piano di restyling si inserisce in un contesto più ampio di interventi strategici, già approvati dal Consiglio Comunale di Monza lo scorso aprile.

L'investimento complessivo per questa imponente opera ammonta a 40 milioni di euro e comprende, oltre alle migliorie già descritte, anche la copertura permanente dell'edificio sopra ai box. L'obiettivo primario è ambizioso: completare tutti i lavori entro il Gran Premio d'Italia del 2027. Questo traguardo è fondamentale per assicurare la permanenza del circuito nel prestigioso calendario internazionale della Formula 1, consolidando il suo ruolo di eccellenza nel motorsport mondiale.

Giuseppe Redaelli, Presidente dell'Autodromo Nazionale di Monza, ha espresso viva soddisfazione per l'esito del passaggio in Consiglio Comunale. "Il consenso unanime testimonia il valore condiviso di questo progetto e l'importanza strategica dell'Autodromo per il territorio e per il Paese", ha dichiarato, sottolineando il largo supporto e la visione comune dietro l'iniziativa.