Il pilota spagnolo Marc Marquez, in sella alla Ducati ufficiale, ha dominato la gara sprint della MotoGp disputata il 6 giugno 2026 sul circuito di Balaton Park in Ungheria. Una prestazione impeccabile ha permesso a Marquez di conquistare la sua terza vittoria stagionale nelle sprint, partendo dalla pole position e mantenendo il comando per l'intera corsa, tagliando il traguardo per primo.

Podio e i protagonisti in pista

Sul podio, alle spalle di Marquez, si è classificato Pedro Acosta su KTM, che ha mantenuto la seconda posizione per tutta la gara, senza mai impensierire il leader.

La terza piazza è stata conquistata da Marco Bezzecchi, alfiere dell'Aprilia e attuale leader del Mondiale. Bezzecchi ha difeso la sua posizione dagli attacchi di Raul Fernandez e Fermin Aldeguer, che hanno completato la top five, classificandosi rispettivamente in quarta e quinta posizione.

I piazzamenti degli altri piloti

Tra gli altri, Jorge Martin, con l'Aprilia ufficiale, ha chiuso la gara in sesta posizione dopo un'uscita di pista nei primi giri. Il pilota del Ducati Team, Francesco Bagnaia, ha terminato la sprint al nono posto, dopo una battaglia nelle retrovie con Fabio Di Giannantonio, decimo. Enea Bastianini ha concluso in ottava piazza, mentre Diogo Moreira si è piazzato settimo. Fuori dalla top ten, Ai Ogura è arrivato undicesimo, seguito da Luca Marini, dodicesimo con la sua Honda.

Il circuito ungherese di Balaton Park

La cornice di questa avvincente gara sprint è stato il Balaton Park Circuit, una struttura all'avanguardia situata in Ungheria. Inaugurato recentemente, il circuito è stato progettato per ospitare eventi motociclistici di livello internazionale come la MotoGp, garantendo elevati standard di sicurezza e uno spettacolo emozionante. Il tracciato, lungo 4,115 chilometri, vanta una capienza di circa 10.000 spettatori nelle tribune permanenti, con possibilità di espansione per grandi eventi.