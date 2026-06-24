José Mourinho è tornato a guidare il Real Madrid, presentandosi con un approccio notevolmente pacato e orientato alla collaborazione. In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, il tecnico portoghese ha chiaramente espresso il suo intento di “aiutare tutti: non per criticare, non per parlare, ma per ascoltare”. Questa dichiarazione segna un cambiamento di tono rispetto al passato, suggerendo una nuova fase nella sua carriera al Bernabéu.

Mourinho ha inoltre elogiato Kylian Mbappé, definendolo “un giocatore fenomenale”, e ha promesso di impegnarsi per aiutarlo a raggiungere livelli ancora più alti.

Ha ribadito con forza il suo profondo amore e la sua dedizione per la “maglia bianca” del club, affermando che la storia del Real Madrid “non si può paragonare a nessuno”. Il tecnico ha anche negato qualsiasi forma di rancore verso il Barcellona, la squadra dove ha iniziato la sua carriera come viceallenatore, sottolineando: “Non ho mai voluto essere più importante dei miei giocatori e non voglio esserlo”.

Un ritorno all'insegna della riflessione e dell'ambizione

Il José Mourinho che si ripresenta oggi appare più riflessivo e misurato rispetto alla sua prima esperienza sulla panchina del Real Madrid. Pur mantenendo intatta la sua proverbiale determinazione, il tecnico ha scelto un tono meno aggressivo, privilegiando un approccio più diplomatico.

Ha ricordato con orgoglio i successi della sua squadra del 2011-12, che stabilì record significativi con 121 gol segnati e un totale di 100 punti in campionato. In quell'occasione, ha difeso con fermezza la sua visione del calcio, dichiarando: “Oggi, ma anche prima, c’era una teoria sciocca secondo cui ‘puoi essere grande senza vincere’. Per me è del tutto assurda. Va contro la natura stessa dello sport, perché nello sport l’obiettivo è vincere”. Questa filosofia rimane un pilastro del suo credo calcistico.

Rivalità storiche e il soprannome "The Special One"

Mourinho ha affrontato anche il tema della storica rivalità con il Barcellona, ammettendo che “mi piaceva giocare quelle partite” e ricordando un'epoca in cui “il mondo si fermava” per i Clásico.

Tuttavia, ha osservato con una punta di malinconia che oggi “la gente non guarda più ai Clásico come li guardava allora”, suggerendo un possibile calo di intensità nell'attenzione mediatica e popolare. Ha inoltre messo in discussione il suo stesso soprannome, “The Special One”, riflettendo: “Ho la consapevolezza che non sono l’unico, ero uno di loro. Ma penso che io e alcuni altri abbiamo segnato un periodo in cui gli allenatori sono diventati più protagonisti”. Questa affermazione evidenzia una percezione più umile del proprio ruolo, pur riconoscendo l'impatto avuto sulla figura dell'allenatore moderno.

L'ufficializzazione del nuovo incarico

Il ritorno di José Mourinho al Real Madrid è stato ufficializzato l’11 giugno 2026, data in cui il club ha annunciato la sua nomina come allenatore della prima squadra.

Il contratto lo legherà ai Blancos fino al 30 giugno 2029, segnando un impegno a lungo termine. Il tecnico portoghese inizierà ufficialmente la sua seconda esperienza al Bernabéu il 13 luglio, in concomitanza con l’avvio della pre-stagione. Questo attesissimo ritorno pone fine a settimane di intense speculazioni e apre un nuovo, significativo capitolo per il club, che mira a ritrovare la stabilità e i successi ai massimi livelli dopo un periodo considerato di difficoltà.