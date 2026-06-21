Il consiglio di amministrazione di Madison Square Garden Sports Corp. ha approvato all’unanimità un piano per esplorare la possibilità di uno spin-off, con l'obiettivo di separare le attività commerciali dei New York Knicks da quelle dei New York Rangers. Questa mossa strategica mira a creare due società quotate distinte, offrendo maggiore flessibilità strategica e finanziaria e valorizzando in modo più efficace ciascuna delle prestigiose franchigie sportive.

Dettagli dell’Operazione di Spin-off

Il piano prevede una distribuzione fiscale agevolata, o “tax-free spin-off”, delle azioni della nuova società.

Tali azioni verrebbero assegnate in proporzione ai detentori delle attuali azioni di classe A e B di MSG Sports, i quali riceverebbero una quota proporzionale del capitale della nuova entità. L’obiettivo primario di questa operazione è consentire agli azionisti di valutare separatamente gli asset, le performance e le prospettive di crescita specifiche di ciascuna delle due società.

Dichiarazioni e Contesto Strategico

Jim Dolan, Executive Chairman e Chief Executive Officer di MSG Sports, ha sottolineato la logica dietro questa iniziativa, dichiarando: “We are exploring the opportunity to further create value for our shareholders by separating our two professional sports franchises into distinct companies.

Both the Knicks and Rangers are premier teams in their respective leagues, with storied histories and large and passionate fan bases.” È importante notare che non è stato ancora definito un calendario preciso per il completamento di questo processo. L’operazione rimane subordinata a diverse condizioni fondamentali, tra cui l’approvazione delle leghe sportive di riferimento, l'ottenimento di un parere fiscale favorevole da parte di consulenti legali e l’ulteriore approvazione definitiva del consiglio di amministrazione.

Valutazione dei New York Knicks e Contesto Finanziario

I New York Knicks si distinguono come una delle franchigie più preziose dell'NBA. Stime recenti collocano la loro valutazione a circa 10,1 miliardi di dollari, posizionandoli al secondo posto tra le squadre NBA più quotate.

Sono superati solo dai Golden State Warriors, valutati 10,8 miliardi di dollari, e si collocano davanti ai Los Angeles Lakers, stimati a 10 miliardi di dollari. Questa notevole valutazione riflette la crescente attrattiva economica del team, significativamente rafforzata dal nuovo accordo televisivo della NBA e da un costante aumento delle entrate mediali.

Parallelamente, la solidità finanziaria di MSG Sports è evidente dalle sue performance. Nel secondo trimestre fiscale del 2026, la società ha registrato ricavi totali per 403,4 milioni di dollari, segnando un aumento sostanziale del 13% rispetto all'anno precedente. Contemporaneamente, l'utile operativo ha visto una crescita significativa del 67%, raggiungendo i 22,2 milioni di dollari.

Questi risultati finanziari positivi evidenziano la robusta performance economica delle franchigie, anche nel contesto delle attuali considerazioni strategiche relative alla loro potenziale separazione societaria.

In sintesi, l'operazione di spin-off proposta rappresenta un significativo tentativo strategico volto a massimizzare il valore intrinseco del vasto patrimonio sportivo e finanziario di MSG Sports. Fornendo agli investitori una maggiore chiarezza e opportunità di investimento distinte, la separazione di queste due iconiche entità detiene il potenziale per sbloccare un valore considerevole per gli azionisti.