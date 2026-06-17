Il prestigioso torneo di Wimbledon si appresta a iniziare con alcune assenze significative nel panorama tennistico internazionale. Tra i nomi più attesi che non scenderanno in campo sull'erba londinese figura Lorenzo Musetti. Il tennista italiano ha ufficializzato il suo forfait, una decisione sofferta che giunge dopo l'infortunio subito agli Internazionali di Roma e che lo aveva già tenuto lontano dal Roland Garros.

Musetti ha utilizzato i propri canali social per aggiornare i sostenitori sulle sue condizioni e sul percorso di recupero. "Desidero aggiornarvi sul mio recupero dall'infortunio di Roma: la riabilitazione sta procedendo molto bene ed i risultati medici sono incoraggianti", ha scritto l'azzurro.

Nonostante i progressi, il cammino verso la piena forma atletica non è ancora concluso. "Purtroppo, non avendo ancora iniziato una preparazione atletica completa, e dopo attenta valutazione, siamo giunti alla difficile conclusione che quest'anno non potrò competere a Wimbledon", ha spiegato il tennista, evidenziando la necessità di prudenza per il suo futuro agonistico.

Musetti: priorità al recupero completo per tornare al 100%

La rinuncia a un appuntamento così importante come Wimbledon è sempre una scelta ardua per un atleta. "Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100%", ha ribadito il giovane toscano. Questa affermazione sottolinea l'impegno verso un recupero totale, fondamentale per prevenire ricadute e per esprimere al meglio il proprio potenziale.

Il messaggio si è concluso con un ringraziamento ai fan: "Grazie per il vostro supporto costante. Ci vediamo presto", proiettando un ritorno alle competizioni non appena le condizioni fisiche lo consentiranno.

Wimbledon 2026: anche Victoria Mboko tra le assenti illustri

Le defezioni non riguardano unicamente il circuito maschile. Anche la giovane promessa canadese Victoria Mboko, nota per aver giocato in doppio con Serena Williams, non parteciperà a Wimbledon. Un infortunio al ginocchio, specificamente una lesione al legamento collaterale mediale, subito durante un match al Queen’s Club, la costringerà a saltare l'intera stagione sull'erba. Mboko aveva manifestato grande entusiasmo per il torneo, dove l'anno precedente aveva raggiunto il secondo turno al suo debutto.

Queste significative assenze evidenziano quanto gli infortuni possano condizionare la stagione tennistica, obbligando gli atleti a decisioni difficili per tutelare la propria salute e la carriera a lungo termine.