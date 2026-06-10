Slitta ancora il ritorno in campo di Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro, 24 anni, ha infatti deciso di cancellarsi dall’entry list del torneo del Queen’s, l’ATP 500 in programma la prossima settimana e tradizionale appuntamento di avvicinamento a Wimbledon.

Il giocatore toscano non ha ancora completamente recuperato dalla lesione al retto femorale rimediata durante gli Internazionali d’Italia.

"L’infortunio lo aveva già costretto a rinunciare prima ad Amburgo e poi al Roland Garros", con conseguenze anche sulla classifica mondiale, che lo ha visto scivolare fino alla 16ª posizione ATP dopo la mancata difesa dei punti conquistati con la semifinale di Parigi 2025.

Resta ora in sospeso la possibilità di un suo rientro in tempo per Wimbledon, con lo staff che valuterà nei prossimi giorni le sue condizioni in vista dello Slam londinese.

Una stagione segnata dagli infortuni

Il forfait al Queen’s si inserisce in un contesto di una stagione già segnata da numerosi stop per infortunio. La prima parte dell'anno ha visto Musetti ritirarsi nei quarti di finale dell’Australian Open e saltare altri tornei importanti. Questa nuova assenza sottolinea le continue difficoltà nel recupero e la complessità del percorso riabilitativo per il pieno rientro.

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