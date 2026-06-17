Il tennista italiano Lorenzo Musetti ha ufficialmente annunciato la sua rinuncia al prestigioso torneo di Wimbledon. La decisione, comunicata oggi, è dettata dalla necessità di proseguire il recupero da un infortunio alla coscia sinistra che lo aveva già costretto a saltare il Roland Garros, segnando un periodo difficile per il numero quindici del mondo.

Il percorso verso il forfait

L'infortunio ha iniziato a manifestarsi in maniera evidente durante il torneo di Roma, dove Musetti ha mostrato chiare difficoltà nel secondo set della partita contro Casper Ruud, valida per gli ottavi di finale.

In quell'occasione, il tennista ha subito una sconfitta per 6‑3, 6‑1. Da quel momento, Lorenzo Musetti non è più sceso in campo per disputare alcun incontro ufficiale, concentrandosi interamente sul suo percorso di riabilitazione.

Le parole di Lorenzo Musetti

Attraverso un messaggio condiviso sul suo profilo Instagram, Musetti ha voluto aggiornare i suoi fan e il pubblico sulla sua condizione. Ha spiegato che il recupero dall'infortunio subito a Roma sta procedendo "molto bene" e che i risultati medici sono "incoraggianti". Tuttavia, ha aggiunto: "Sfortunatamente, non essendo ancora stato in grado di iniziare un programma completo di allenamento atletico, e dopo un'attenta valutazione, siamo giunti alla difficile conclusione che non potrò partecipare a Wimbledon quest'anno".

Il tennista ha sottolineato la natura complessa della scelta, affermando: "Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100%". Queste parole evidenziano la sua determinazione a non affrettare il rientro, privilegiando la piena forma fisica.

Impatto e prospettive future

La rinuncia di Musetti a uno dei tornei più iconici del circuito rappresenta un duro colpo per il tennis italiano, specialmente considerando il suo notevole successo nel 2024, quando raggiunse la semifinale di Wimbledon. Questo risultato aveva acceso grandi speranze per la sua carriera sull'erba. La scelta di non partecipare, seppur dolorosa e deludente per i tifosi, è una chiara dimostrazione di prudenza e professionalità, dettata dalla necessità di garantire un recupero completo e duraturo.

La sua assenza lascia un vuoto significativo nel tabellone principale del torneo.

Dettagli sull'infortunio e la riabilitazione

L'infortunio che ha fermato Lorenzo Musetti è stato diagnosticato come una lesione al muscolo retto femorale della coscia sinistra. Questa condizione è emersa in seguito agli esami medici approfonditi effettuati dopo la sua ultima partita a Roma. La gravità dell'infortunio lo ha già costretto a rinunciare, oltre a Wimbledon, anche al Roland Garros e ad altri importanti appuntamenti del calendario tennistico. La sua condizione fisica rimane un punto interrogativo in vista della prossima stagione sull'erba, ma l'obiettivo primario resta il recupero totale per poter tornare a competere ai massimi livelli.