Il World Food Programme delle Nazioni Unite ha annunciato la nomina della mezzofondista italiana Nadia Battocletti a Goodwill Ambassador del WFP. Con un palmarès che vanta una medaglia d’argento olimpica e mondiale, il prestigioso titolo di campionessa mondiale indoor in carica nei tremila metri e numerosi allori europei, Battocletti si impegnerà a sfruttare la sua piattaforma globale per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle drammatiche realtà della fame e delle crisi umanitarie che affliggono il mondo. Il suo ruolo sarà cruciale anche per coinvolgere attivamente i giovani nella fondamentale battaglia contro la fame.

Da oltre un anno, l'atleta supporta il WFP, prestando la sua voce a importanti iniziative di raccolta fondi destinate a sostenere le popolazioni più vulnerabili, colpite da conflitti e insicurezza alimentare.

“Sono profondamente onorata di questa nomina”, ha dichiarato la mezzofondista. “Da atleta – ha proseguito Battocletti – so quanto sia essenziale una corretta alimentazione per raggiungere il proprio potenziale e ottenere risultati. Desidero ardentemente usare la mia voce per stare al fianco del WFP e delle comunità che affrontano una fame drammatica in ogni angolo del mondo, e per dimostrare che anche i piccoli gesti, come la semplice condivisione di un pasto, possono fare davvero la differenza nella vita delle persone”.

“Siamo estremamente lieti di accogliere Nadia Battocletti nella grande famiglia del WFP”, ha affermato Richard Wilcox, direttore del WFP per le partnership con il settore privato. “Nadia rappresenta in modo esemplare una nuova generazione di atleti che sentono il desiderio di restituire qualcosa alla società e di utilizzare il proprio successo sportivo per promuovere un cambiamento positivo e significativo a livello globale. La sua energia e il suo impegno saranno un valore aggiunto inestimabile per la nostra missione”.

L'impegno del WFP contro la fame globale

La nomina di Nadia Battocletti si inserisce in una più ampia strategia del WFP, che prevede la designazione di personalità pubbliche di spicco.

L'obiettivo primario di queste iniziative è sensibilizzare l’opinione pubblica sulle crescenti emergenze alimentari globali. Tra le figure di rilievo recentemente nominate, spiccano l’attrice americana Lucy Hale, che ha assunto il ruolo di Goodwill Ambassador globale lo scorso 21 aprile, e l’attrice italiana Serena Rossi, nominata nell'ottobre dell’anno precedente. Queste designazioni sottolineano l’impegno costante del WFP nel coinvolgere volti noti per amplificare il messaggio cruciale contro la fame e per mobilitare risorse e attenzione verso le aree più bisognose del pianeta.

Le voci delle celebrità per la solidarietà

Lucy Hale ha definito il suo incarico come “l’onore di una vita”, evidenziando il suo profondo desiderio di mettere in luce il lavoro instancabile del WFP, che si dedica quotidianamente a salvare e cambiare vite in tutto il mondo.

Serena Rossi, dal canto suo, ha espresso con forza il suo impegno nel raggiungere il maggior numero possibile di persone e di aprire i loro cuori alla causa, affermando con convinzione che “la fame, soprattutto tra i bambini, non può e non deve più essere ignorata”. Entrambe le ambasciatrici si uniscono a Nadia Battocletti nel promuovere un messaggio di speranza e azione concreta.