Il Comune di Napoli ha tributato un significativo riconoscimento al Green Team di basket femminile, una Nazionale sperimentale che incarna il futuro della pallacanestro italiana. La cerimonia, tenutasi nello storico Castel Nuovo, ha visto la premiazione individuale di tutte le atlete, del coach Andrea Capobianco e del presidente del Comitato regionale Fip Campania, Antonio Caliendo. L'iniziativa ha voluto celebrare il valore intrinseco di un gruppo eterogeneo e di grande talento, composto da cestiste con esperienze maturate nei prestigiosi college statunitensi e da protagoniste già affermate nei campionati nazionali di Serie A1 e A2.

Questo omaggio sottolinea il loro importante contributo allo sport e la loro capacità di rappresentare l'eccellenza.

L’assessora allo Sport, Emanuela Ferrante, ha espresso con orgoglio la felicità della città partenopea per l'accoglienza del Green Team. “Siamo felici di accogliere a Napoli il Green Team, un progetto che rappresenta il futuro radioso della nostra pallacanestro”, ha dichiarato. La premiazione a Castel Nuovo, ha aggiunto l'assessora, “significa ribadire il legame profondo tra la nostra città e lo sport di alto livello. Napoli tiferà per loro in queste importanti amichevoli contro la Spagna e continuerà a sostenere i percorsi formativi dei giovani talenti”. Un chiaro segnale di supporto e vicinanza da parte dell'amministrazione locale.

Il Progetto Green Team: Continuità e Sviluppo nel Basket Femminile

Il coach Andrea Capobianco ha delineato la visione strategica alla base del Green Team, evidenziando come il progetto sia stato ideato per assicurare una continuità fluida tra il settore giovanile e la Nazionale senior. Capobianco ha enfatizzato l'importanza di curare ogni dettaglio e di credere fermamente nella crescita delle atlete in questa fase cruciale della loro carriera. “Siamo felici di aver rispettato i contesti delle altre Nazionali, come il 3x3 e le giovanili, lavorando in totale sinergia”, ha affermato il coach, sottolineando un approccio collaborativo. La gioia per il ritorno di Matilde Villa in azzurro è stata palpabile.

Guardando alle prossime due amichevoli, Capobianco ha esortato la squadra a scendere in campo con lo stesso spirito straordinario della Senior: “con cuore, volontà e mettendo il talento individuale al servizio della squadra. Questo passaggio è fondamentale”.

Il Green Team si configura come una rappresentativa nazionale sperimentale, composta da giovani talenti che hanno già accumulato esperienze significative sia sul territorio italiano che in contesti internazionali. L'obiettivo primario di questo progetto è duplice: da un lato, favorire la crescita e lo sviluppo tecnico-tattico delle singole atlete; dall'altro, rafforzare il legame tra le diverse rappresentative nazionali, valorizzando appieno il percorso formativo e sportivo di queste promettenti cestiste.

Il Ruolo Cruciale della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)

La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), in quanto ente preposto alla governance e alla promozione del basket in Italia, svolge un ruolo fondamentale nell'organizzazione delle attività delle squadre nazionali e dei campionati. Attraverso iniziative di alto profilo come il Green Team, la FIP si impegna attivamente nel sostenere la formazione e l'emergere di nuove generazioni di atlete. Questo impegno contribuisce in modo significativo alla diffusione della cultura sportiva su tutto il territorio nazionale. Il Comitato regionale Fip Campania, sotto la guida del presidente Antonio Caliendo, ha avuto una funzione centrale non solo nell'organizzazione dell'evento di premiazione, ma anche nel fornire un supporto costante e indispensabile alle attività del Green Team, dimostrando un forte impegno locale.