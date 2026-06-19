Jhonatan Narvaez, il talentuoso ciclista ecuadoriano del team UAE Emirates, ha conquistato una vittoria di prestigio nella terza tappa del Giro di Svizzera. La frazione, lunga 157,9 chilometri con partenza e arrivo nella località di Bad Ragaz, è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche particolarmente avverse, con violenti temporali che hanno reso la corsa ancor più impegnativa. Narvaez si è imposto con una volata potente sul belga Xandro Meurisse, suo compagno di fuga per gran parte della giornata.

La tappa ha vissuto un momento cruciale quando Narvaez e Meurisse hanno sferrato il loro attacco decisivo a oltre cento chilometri dal traguardo.

Nonostante un percorso inizialmente collinare, che presentava due salite di prima categoria nei primi sessanta chilometri, la parte finale si è rivelata completamente piatta. Questa conformazione non ha impedito ai due fuggitivi di mantenere un vantaggio considerevole, resistendo con determinazione ai tentativi di recupero da parte del gruppo degli inseguitori e delle squadre dei velocisti, che hanno provato invano a organizzare la caccia.

La strategia vincente e la gestione della corsa

La superiorità di Narvaez nella volata finale è stata evidente. L'ecuadoriano ha saputo sfruttare al meglio le sue doti di sprinter, aggiudicandosi la tappa e mettendo a segno la sua diciannovesima vittoria da professionista.

Le condizioni meteo hanno giocato un ruolo fondamentale: la pioggia battente che ha flagellato l'ultima ora di gara ha reso estremamente difficile il lavoro degli inseguitori, favorendo così il successo della fuga. Nel frattempo, Tadej Pogacar, leader indiscusso della classifica generale, ha saggiamente scelto di non correre rischi in una giornata così insidiosa, mantenendo la maglia gialla senza forzare il ritmo e preservando energie preziose.

Il gruppo principale, nonostante un distacco che si era stabilizzato oltre i tre minuti nella fase centrale della corsa, non è mai riuscito a ricucire lo strappo. Le squadre dei velocisti hanno tentato di organizzare una rimonta nella parte pianeggiante del percorso, ma la combinazione di pioggia incessante e la fatica accumulata ha impedito un ricongiungimento negli ultimi chilometri, lasciando ai due fuggitivi la possibilità di giocarsi la vittoria.

Un riscatto stagionale per Narvaez

Questa vittoria rappresenta il quarto successo stagionale per Jhonatan Narvaez, confermando il suo eccellente stato di forma dopo un inizio d'anno che lo aveva visto protagonista di una sfortunata caduta e alcune fratture. Il corridore ecuadoriano, che si era già distinto al recente Giro d'Italia, ha trovato in questa tappa il suo riscatto, specialmente dopo la delusione della giornata precedente, quando non era riuscito a tenere il ritmo imposto dal compagno di squadra Pogacar. La tappa di Bad Ragaz ha visto anche altri ciclisti tentare l'attacco nelle fasi iniziali, con il gruppo che si è frazionato più volte prima che la fuga decisiva prendesse il largo e si consolidasse.

La classifica generale del Giro di Svizzera rimane invariata, con Pogacar saldamente al comando in vista della cronometro individuale prevista per la giornata successiva. La pioggia e le condizioni difficili hanno messo a dura prova tutti i partecipanti, ma hanno anche permesso a Narvaez di esprimere al meglio le sue qualità, imponendosi con grande determinazione e lucidità nella volata finale, un vero trionfo sotto l'acqua.