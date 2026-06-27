Il giocatore azzurro Mattia Bottolo ha sottolineato l'importanza della vittoria dell'Italia contro il Brasile nella seconda settimana della Volleyball Nations League. Il successo, ottenuto a Lubiana, si rivela cruciale per il percorso della squadra in un momento significativo del torneo.

La reazione azzurra e la partita

L'Italia ha conquistato una vittoria significativa sul Brasile con il punteggio di 3-1 (25-19, 25-23, 22-25, 25-23). La squadra, guidata dal CT De Giorgi, ha mostrato grande carattere e determinazione, reagendo con forza dopo le sconfitte iniziali contro Bulgaria e Ucraina.

Gli Azzurri hanno avuto un avvio forte, vincendo il primo set, e si sono imposti in rimonta nel secondo. Nonostante il Brasile abbia reagito aggiudicandosi il terzo parziale, l'Italia ha mantenuto la lucidità per riprendere il controllo nel quarto set, quando i verdeoro sembravano in vantaggio. Questa prova di forza, frutto di una lotta intensa e di notevole compattezza, ha segnato la quarta vittoria azzurra nella Nations League.

Il valore del successo secondo Bottolo

“Era importante vincere col Brasile”, ha dichiarato Bottolo, evidenziando il peso psicologico e tecnico di questo trionfo. Superare una delle squadre più forti del torneo ha infuso nuova fiducia nel collettivo. Il commento di Bottolo riflette la consapevolezza del gruppo di aver centrato un risultato fondamentale non solo per il morale, ma anche strategico per la classifica della competizione.

Il successo di Lubiana rappresenta un momento chiave per l'Italia nella Nations League. Le parole di Bottolo ne sottolineano il profondo significato: oltre al mero risultato sportivo, questa vittoria è un chiaro segnale della forza e della coesione che animano il gruppo azzurro, proiettando la squadra verso i prossimi impegni con rinnovata energia e convinzione.