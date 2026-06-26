L’Italia è chiamata a una pronta reazione nella seconda settimana della Volleyball Nations League. Dopo le sconfitte contro Bulgaria e Ucraina nella Pool 6 di Lubiana, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi torneranno in campo oggi (venerdì 26 giugno) alle ore 20.00 alla Stožice Arena per affrontare il Brasile in una sfida che può rivelarsi decisiva nella corsa verso la qualificazione alle Finals. La classifica rende il confronto ancora più importante: i verdeoro occupano il quinto posto, con una partita ancora da disputare, mentre l’Italia è attualmente settima e ha bisogno di tornare a muovere la classifica per non complicare il proprio cammino.

Contro una nazionale molto solida servirà una prestazione di alto livello per centrare il risultato. Il match tra Italia e Brasile sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

I precedenti contro il Brasile

I precedenti raccontano una rivalità storica tra due delle grandi potenze della pallavolo internazionale. In 98 confronti ufficiali il Brasile guida il bilancio con 59 vittorie contro le 39 dell’Italia, anche se negli ultimi anni gli azzurri hanno dimostrato di poter competere alla pari con i sudamericani. L’ultimo incrocio risale al 28 giugno 2025 in Volleyball Nations League, quando il Brasile si impose al tie-break al termine di una sfida estremamente equilibrata.

L’anno precedente era arrivata invece la vittoria ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, con l’Italia capace di superare i verdeoro per 3-1 nella fase a gironi.

La sconfitta contro l’Ucraina

L’Italia arriva all’appuntamento dopo la netta sconfitta per 3-0 subita contro l’Ucraina. Alla Stožice Arena gli azzurri hanno provato a rimanere in partita soprattutto nel primo set, perso di misura 25-23, prima di cedere progressivamente sotto i colpi della formazione ucraina, che ha chiuso i successivi parziali sul 25-19 e 25-16. Per la sfida De Giorgi aveva scelto Sbertoli in regia con Rychlicki opposto, Porro e Bottolo schiacciatori, Mosca e Sanguinetti al centro e Laurenzano nel ruolo di libero. Nonostante l’impegno, l’Italia non è riuscita a trovare continuità nei momenti chiave della gara e dovrà ora ritrovare efficacia soprattutto in attacco e al servizio.