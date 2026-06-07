Tre vittorie in altrettante partite fin qui per l’Italia femminile di pallavolo nella prima week di Volleyball Nations League 2026 in corso a Brasilia. Dopo i successi ottenuti contro Bulgaria e Olanda, le azzurre del CT Julio Velasco hanno superato anche la Turchia confermandosi a punteggio pieno nella classifica generale della competizione. Ora per l’Italia arriva il momento più importante della settimana: la sfida contro il Brasile padrone di casa, in programma oggi (domenica 7 giugno) alle ore 19:30 italiane al Palasport Nilson Nelson. L’impianto della capitale brasiliana si preannuncia sold out, pronto a trascinare la selezione verdeoro in una gara che rappresenta un banco di prova di altissimo livello per il giovane gruppo azzurro.

Il match tra Italia e Brasile sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

Il test contro il Brasile

Per l’Italia quello contro il Brasile sarà molto più di un semplice test tecnico. Affrontare la selezione allenata da Zè Roberto davanti al pubblico brasiliano rappresenta infatti un’esperienza di enorme valore per una squadra giovane e in piena crescita. Nonostante l’assenza della stella Gabi, il Brasile può contare su una rosa di altissimo livello, capace di unire esperienza internazionale, qualità tecnica e fisicità. Tra le principali protagoniste della formazione verdeoro ci saranno Julia Bergmann e Ana Cristina, punti di riferimento offensivi di una nazionale che sta sfruttando al meglio il fattore campo in questa prima settimana di torneo.

La vittoria contro la Turchia

L’Italia arriva però alla sfida con entusiasmo e consapevolezza dopo il convincente successo ottenuto contro la Turchia di Daniele Santarelli. Le azzurre si sono imposte 3-1 mostrando ancora una volta qualità, intensità e continuità di rendimento. La nazionale italiana è stata capace di tenere sempre sotto controllo la partita grazie ad un sistema di gioco efficace e sempre più fluido. Ancora una volta sono arrivate indicazioni molto positive dal gruppo: Adigwe ha chiuso con 19 punti risultando una costante spina nel fianco della difesa turca, mentre Nervini e Nwakalor hanno garantito equilibrio e peso offensivo.