Prima uscita ufficiale in Volleyball Nations League 2026 per la Nazionale italiana femminile di pallavolo, pronta a scendere in campo nella Pool 2 di Brasilia contro la Bulgaria. La formazione guidata dal CT Julio Velasco debutterà mercoledì 3 giugno alle 21:30 italiane al Palasport Nilson Nelson, in una sfida che sulla carta rappresenta l’impegno più morbido della prima settimana di competizione. Le azzurre arrivano in Brasile con l’obiettivo di iniziare subito con il piede giusto prima dei test ben più impegnativi contro Olanda, Turchia e soprattutto le padrone di casa del Brasile.L’esordio contro la Bulgaria sarà importante non soltanto per la classifica, ma anche per verificare condizione fisica, automatismi e continuità dopo il lavoro svolto nelle ultime settimane di preparazione.

Il match tra Italia e Bulgaria sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

Le convocate dell'Italia

Per la tappa brasiliana il commissario tecnico azzurro ha convocato quattordici atlete. In cabina di regia spazio a Carlotta Cambi e Francesca Scola, mentre nel reparto schiacciatrici ci saranno Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini ed Ekaterina Antropova. Al centro Velasco si affiderà a Denise Meli, Yasmina Akrari, Linda Nwakalor e Linda Manfredini, mentre gli opposti saranno Merit Adigwe e Binto Diop. A completare il roster i due liberi Ilaria Spirito ed Eleonora Fersino. Una rosa giovane ma già abituata ai ritmi internazionali, con diverse giocatrici chiamate a sfruttare la VNL per conquistare spazio stabile nel gruppo azzurro.

Il successo azzurro nel torneo amichevole

Le azzurre si presentano all’esordio in Volleyball Nations League forti dell’entusiasmo maturato nell’AIA Aequilibrium Cup Women Elite disputata a Genova. Proprio davanti al pubblico ligure, infatti, l’Italia ha chiuso il torneo con una convincente vittoria sulla Polonia al tie-break, imponendosi 3-2 al termine di una sfida intensa. Un successo arrivato dopo quelli ottenuti contro Serbia e Turchia, risultati che hanno consentito alle ragazze di Velasco di conquistare il trofeo e soprattutto di accumulare fiducia in vista dell’inizio ufficiale della stagione internazionale.