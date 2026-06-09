Comincia ad Ottawa (Canada) il cammino dell’Italia maschile nella Volleyball Nations League 2026. Gli azzurri del CT Ferdinando De Giorgi faranno il loro esordio mercoledì 10 giugno contro la Francia nella sfida inaugurale della Week 1 in programma al “The Arena at TD Place” alle ore 22:00 italiane. Un debutto subito di altissimo livello per la nazionale italiana, chiamata ad affrontare i campioni olimpici guidati da Andrea Giani in un confronto di grande livello. Per gli azzurri sarà subito un test importante per verificare condizione atletica, automatismi e crescita del gruppo in avvio di stagione.

Il match tra Italia e Francia sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

I precedenti con la Francia

L’ultimo precedente tra le due nazionali risale al 14 giugno 2025, quando sempre in Canada, ma a Quebec City, la Francia si impose per 3-1 nel corso della Week 1 di Volleyball Nations League. Il bilancio complessivo dei precedenti racconta perfettamente l’equilibrio storico della sfida: in 153 confronti ufficiali l’Italia ha ottenuto 79 vittorie contro le 74 della Francia. Numeri che testimoniano quanto ogni incrocio tra le due squadre sia spesso deciso da episodi, dettagli tecnici e gestione dei momenti chiave. Anche questa volta si preannuncia una partita combattuta tra due formazioni ricche di talento, qualità offensiva e intensità al servizio.

I convocati dell’Italia

Per la tappa canadese Ferdinando De Giorgi ha convocato un gruppo giovane ma già ricco di esperienza internazionale. In cabina di regia spazio a Paolo Porro e Mattia Boninfante, mentre al centro saranno a disposizione Pardo Mati, Giovanni Sanguinetti, Giovanni Gargiulo e Leandro Mosca. Nel reparto schiacciatori ci saranno Francesco Sani, Mattia Bottolo, Luca Porro e Mattia Orioli, con Kamil Rychlicki e Alessandro Bovolenta nel ruolo di opposti. A completare il roster i due liberi Gabriele Laurenzano e Domenico Pace. Una squadra rinnovata quindi, ma che in questa Volleyball Nations League si presenta comunque con l’obiettivo di confermarsi ai vertici del volley mondiale.