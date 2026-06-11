La nazionale italiana di pallavolo maschile torna subito in campo nella Volleyball Nations League 2026 con l’obiettivo di riscattare il passo falso dell’esordio. Gli azzurri affronteranno la Germania oggi, giovedì 11 giugno, alle ore 22:00 italiane sul parquet della TD Place Arena di Ottawa, sede della prima settimana di gare della competizione. La formazione guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi arriva all’appuntamento dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia al termine di una sfida intensa e combattuta. Dopo essere andati a un passo dal successo contro i campioni olimpici, Bottolo e compagni cercheranno ora di conquistare i primi punti pesanti del loro cammino nella manifestazione internazionale.

Per gli azzurri si tratta dunque di una sfida importante per muovere la classifica e acquisire fiducia in vista dei prossimi impegni del torneo. Il match tra Italia e Francia sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

La formazione e l’esordio di Pardo Mati

Nella gara d’esordio contro la Francia uno degli aspetti più significativi è stato rappresentato dal debutto assoluto in una manifestazione internazionale di Pardo Mati. Il giovane atleta è stato subito inserito nel sestetto titolare scelto da De Giorgi, confermando la volontà dello staff tecnico di dare spazio a nuovi elementi all’interno del gruppo azzurro. Protagonista della serata è stato Kamil Rychlicki, top scorer del match con ben 30 punti a referto.

In evidenza anche Mattia Bottolo con 17 punti e Luca Porro con 16. Sono arrivate quindi indicazioni incoraggianti nonostante la sconfitta contro la Francia e proprio da questa base l’Italia proverà a ripartire contro la Germania, alla ricerca di una vittoria che consentirebbe di sbloccare immediatamente il proprio percorso nella Nations League 2026.

I precedenti con la Germania

La tradizione sorride all’Italia nei confronti diretti con la selezione tedesca. Nei cinquanta precedenti disputati tra le due nazionali, infatti, gli azzurri hanno ottenuto trentanove vittorie a fronte di undici sconfitte, un bilancio che testimonia la superiorità mostrata nel corso degli anni. Anche l’ultimo incrocio ufficiale conferma l’equilibrio e allo stesso tempo la capacità dell’Italia di imporsi nei momenti decisivi. Nella Volleyball Nations League del 12 giugno 2025, infatti, la squadra di De Giorgi riuscì a superare la Germania con il punteggio di 3-2 al termine di una partita combattuta.