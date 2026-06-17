Prosegue il cammino della Nazionale italiana femminile nella seconda settimana della Volleyball Nations League 2026. Dopo il convincente successo ottenuto contro la Repubblica Ceca all’esordio nella Pool 5 di Pasig City, le azzurre di Julio Velasco sono pronte a tornare in campo per affrontare la Serbia in una sfida che rappresenta un importante banco di prova per misurare continuità e ambizioni. Giovedì 18 giugno alle ore 14.00 italiane le campionesse olimpiche sfideranno una Serbia tradizionalmente ostica, in un confronto che potrebbe fornire indicazioni significative sul percorso verso la Final Eight.

Il match tra Italia e Serbia sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

La vittoria all’esordio contro la Repubblica Ceca

L’Italia ha superato la Repubblica Ceca con un netto 3-0 (25-18, 25-21, 25-22), conquistando la quinta vittoria stagionale nella competizione e confermandosi nelle zone alte della classifica generale. Il successo ottenuto nella gara inaugurale della week filippina ha confermato le ottime sensazioni emerse già durante la tappa di Brasilia, con una squadra sempre in controllo dell’incontro anche nei momenti più delicati. Tra le note più positive della serata spiccano il ritorno in campo di Sarah Fahr, tornata a vestire la maglia azzurra dopo l’ultima apparizione nella finale mondiale contro la Turchia, e l’esordio ufficiale di Josephina Obossa.

L’opposto azzurro, schierato fin dall’inizio, si è integrata rapidamente nei meccanismi della squadra.

L’ultimo precedente con la Serbia in amichevole

La storia dei precedenti sorride all’Italia, avanti con 24 vittorie contro 16 sconfitte nei quaranta confronti disputati tra le due nazionali. L’ultimo incrocio risale al 22 maggio scorso, quando a Genova le ragazze di Velasco inaugurarono l’AIA Aequilibrium Cup Women Elite con una vittoria per 3-2. In quell’occasione le azzurre riuscirono a rimontare e a imporsi al tie-break dopo una partita intensa ed equilibrata, regalando una grande soddisfazione agli spettatori presenti sugli spalti. Anche questa volta la Serbia si presenta come un’avversaria di assoluto valore, capace di mettere in difficoltà qualsiasi squadra grazie alla qualità del proprio sistema di gioco e alla tradizionale solidità nei fondamentali.