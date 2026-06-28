Si chiude con la sfida ai padroni di casa la seconda settimana della Volleyball Nations League per l’Italia maschile. Domenica 28 giugno alle ore 20.30 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Slovenia nell’ultimo incontro della Pool 6 in programma alla Stožice Arena di Lubiana. Dopo le sconfitte incassate contro Bulgaria, Ucraina e la vittoria nel match contro il Brasile, la nazionale italiana è chiamata a chiudere la tappa slovena con una prestazione di carattere, cercando di trovare punti preziosi per la corsa verso la qualificazione alle Finals.

Di fronte ci sarà una squadra solida, sostenuta dal calore del pubblico di casa e determinata a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Il match tra Italia e Slovenia sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

La sfida ai padroni di casa

La Slovenia si presenta all’appuntamento forte di un percorso fin qui convincente e di una classifica che la vede tra le squadre in piena corsa per la qualificazione alla fase finale della competizione. La formazione slovena ha confermato anche in questa edizione della VNL una delle proprie caratteristiche principali: la capacità di restare lucida nei momenti decisivi delle partite, vincendo spesso incontri lunghi e combattuti.

Giocare davanti al pubblico della Stožice Arena rappresenterà un ulteriore vantaggio per una squadra che proverà a sfruttare entusiasmo e fattore campo per chiudere nel migliore dei modi la settimana di Lubiana.

I precedenti con la Slovenia

I precedenti raccontano una rivalità sempre più intensa tra Italia e Slovenia. Nei sedici confronti disputati finora, gli azzurri conducono con dieci vittorie contro sei sconfitte. Gli ultimi incroci sorridono alla nazionale di De Giorgi: il 2 agosto 2025 l’Italia si impose per 3-1 nella semifinale di Volleyball Nations League, mentre poche settimane prima, il 19 luglio, era arrivato un altro successo per 3-0 sempre nella stessa competizione. Nel confronto del 22 giugno 2024, sempre in VNL, fu la Slovenia ad avere la meglio con un netto 3-0. Anche questa volta si preannuncia una gara ricca di intensità, nella quale l’Italia dovrà puntare a chiudere con un risultato positivo una settimana complicata.