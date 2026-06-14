L’Italia si prepara a chiudere la prima settimana della Volleyball Nations League 2026 con la sfida contro gli Stati Uniti. Dopo aver conquistato il secondo successo nella Pool 1 di Ottawa grazie alla vittoria contro la Turchia, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi torneranno in campo alla The Arena at TD Place alle ore 00.00 italiane di lunedì 15 giugno per l’ultimo impegno canadese. Una gara importante per consolidare ulteriormente la classifica e chiudere con un bilancio positivo una prima settimana che ha già fornito indicazioni incoraggianti sullo stato di crescita del gruppo.

Il match tra Italia e Stati Uniti sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

I precedenti contro gli Stati Uniti

Anche la storia dei confronti diretti racconta una sfida tradizionalmente equilibrata tra due delle nazionali più prestigiose del panorama mondiale. Italia e Stati Uniti si sono affrontate complessivamente novantadue volte, con gli azzurri avanti nel bilancio grazie a cinquantuno successi contro quarantuno sconfitte. L’ultimo precedente risale al 30 giugno 2025, quando l’Italia si impose con un netto 3-0 proprio in Volleyball Nations League. Gli americani restano però una squadra di assoluto valore, capace di abbinare fisicità, qualità e profondità di roster.

La netta vittoria con la Turchia

L’Italia arriva all’appuntamento dopo il convincente successo ottenuto contro la Turchia. Il netto 3-0 finale, maturato con i parziali di 29-27, 25-14 e 25-20, ha evidenziato una squadra capace di controllare l’andamento del match e di gestire con lucidità i momenti più delicati della sfida. Tra i protagonisti spiccano Francesco Sani, miglior realizzatore azzurro con 16 punti, Alessandro Bovolenta e Mattia Bottolo, entrambi autori di 11 punti, oltre all’importante contributo garantito da Giovanni Sanguinetti e Giovanni Gargiulo. Nel complesso la formazione di De Giorgi ha mostrato una pallavolo efficace e organizzata, caratterizzata da attenzione tattica e buona qualità nei fondamentali. Contro gli Stati Uniti sarà necessario confermare lo stesso livello di concentrazione per completare al meglio una prima settimana di VNL che ha già lasciato segnali molto positivi.