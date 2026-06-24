Dopo la sconfitta al tie-break contro la Bulgaria nella gara d’esordio della Pool 6 di Volleyball Nations League, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sono pronti a tornare subito in campo per la seconda sfida della week 2 a Lubiana. Giovedì 25 giugno, alle ore 16.30, la nazionale affronterà l’Ucraina con l’obiettivo di ritrovare immediatamente il successo e rilanciare il proprio cammino nella classifica generale. Il ko contro la Bulgaria ha lasciato certamente un po’ di amaro in bocca, soprattutto per come si era sviluppato il match, ma il calendario della VNL non concede pause e offre subito all’Italia l’occasione per reagire e ripartire.

Il match tra Italia e Ucraina sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

I precedenti con l’Ucraina

I precedenti sorridono nettamente agli azzurri, avanti con sette vittorie in otto confronti complessivi contro l’Ucraina. L’ultimo incrocio tra le due nazionali risale al 18 settembre 2025, quando l’Italia si impose con un netto 3-0 nella fase a gironi del Campionato del Mondo. Un dato che conferma la tradizione favorevole della squadra di De Giorgi, pur in presenza di un’avversaria in crescita e capace di mettere in difficoltà molte nazionali. Per questo motivo servirà un’Italia lucida, soprattutto nella gestione dei momenti chiave, per evitare complicazioni e rimettere subito in carreggiata la propria settimana slovena.

La sconfitta contro la Bulgaria

La sfida con la Bulgaria ha mostrato un’Italia a due facce. Gli azzurri avevano iniziato bene, aggiudicandosi il primo set e dando l’impressione di poter controllare il match, ma nel corso della gara la Bulgaria è riuscita a salire di livello, conquistando secondo e terzo parziale e mettendo pressione alla ricezione italiana. La nazionale di De Giorgi ha comunque avuto il merito di reagire, riportando il match al tie-break grazie al successo nel quarto set, prima di cedere nel finale per 15-9. Tra le note più positive della serata c’è sicuramente il ritorno in campo di Daniele Lavia, tornato a vestire la maglia azzurra a distanza di quasi undici mesi dall’ultima presenza ufficiale, datata 3 agosto 2025 nella finale di VNL a Ningbo.