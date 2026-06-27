Entra nella fase decisiva la preparazione della nazionale femminile italiana in vista della terza e ultima settimana intercontinentale della Volleyball Nations League 2026. Prima della partenza per Hong Kong, sede della Pool 8, le azzurre guidate dal CT Julio Velasco si ritroveranno a Cervia per un collegiale in programma da venerdì 26 giugno a venerdì 3 luglio. Una settimana di lavoro che consentirà allo staff tecnico di affinare gli ultimi dettagli e di reinserire alcune delle principali protagoniste della nazionale. A partire da lunedì 29 giugno, infatti, torneranno a disposizione Paola Egonu, Alessia Orro e Myriam Sylla, tre pedine fondamentali del gruppo azzurro.

Le convocate azzurre per il raduno

Per il raduno di Cervia, Velasco ha convocato un gruppo ampio e ricco di qualità. In cabina di regia saranno presenti Carlotta Cambi e Chidera Blessing Eze, alle quali si aggiungerà dal 29 giugno Alessia Orro. Nel reparto delle schiacciatrici spazio a Gaia Giovannini, Stella Nervini, Loveth Omoruyi e Alessia Bolzonetti, con il rientro di Myriam Sylla sempre a partire dal 29 giugno. Al centro lavoreranno Anna Danesi, Denise Meli, Linda Nwakalor e Sarah Fahr, mentre nel ruolo di opposto saranno a disposizione Ekaterina Antropova, Josephine Obossa e, dal 29 giugno, Paola Egonu. A completare il gruppo le due libere Ilaria Spirito ed Eleonora Fersino. Un roster che restituisce all’Italia gran parte delle sue stelle e che consentirà allo staff tecnico di preparare la trasferta asiatica con numerose soluzioni tattiche.

Il cambio di ruolo di Antropova

Tra le principali novità tecniche emerse nelle ultime settimane c’è anche la conclusione dell’esperimento che aveva visto Ekaterina Antropova impiegata nel ruolo di schiacciatrice durante la prima parte della Volleyball Nations League. Dopo due settimane di test, Julio Velasco ha deciso di riportare definitivamente la fuoriclasse azzurra nel suo ruolo naturale di opposto, scelta che coincide con il rientro di Sylla e con il progressivo reinserimento di tutte le giocatrici di riferimento della nazionale. Una decisione che permetterà all’Italia di ritrovare i propri equilibri abituali.