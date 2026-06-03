Le NBA Finals 2026 hanno preso il via con l'attesissima sfida tra i San Antonio Spurs e i New York Knicks, una serie al meglio delle sette partite che determinerà i campioni di questa stagione. Tutti gli incontri sono disponibili in esclusiva live su Prime Video in Italia, offrendo agli abbonati Prime la possibilità di seguire ogni momento con commento in italiano e senza costi aggiuntivi.

L'importante annuncio è stato dato in occasione dell'evento “A Coffee With: NBA Finals”, ospitato presso l'Airdome di Milano. Presenti all'incontro Marco Foroni, Business Lead Sports di Prime Video Italia, affiancato dai noti commentatori NBA Alessandro Mamoli e Tommaso Marino.

Per Gara 1 delle Finals, una voce d'eccezione è stata quella di Massimo Ambrosini, arricchendo ulteriormente l'esperienza di visione.

Durante l'evento, Marco Foroni ha presentato i risultati eccezionali registrati dalla prima stagione NBA su Prime Video. I dati evidenziano una crescita media degli ascolti in Europa del 184% rispetto alla stagione precedente, secondo quanto aggiornato a gennaio 2026. A livello globale, la regular season NBA su Prime Video ha coinvolto 227 milioni di device, totalizzando oltre 13,1 miliardi di minuti di visione in più di 200 paesi e territori. Anche in Italia, l'audience media ha mostrato un incremento significativo del 79% rispetto alla regular season 2024-2025.

Prime Video: un successo europeo e record di audience per la NBA

Il successo della NBA su Prime Video non si limita al territorio italiano, estendendosi con numeri da record in tutta Europa. Questo è stato confermato in particolare dagli ascolti delle partite speciali disputate a Berlino e Londra nel gennaio 2026. La gara di Berlino, che ha visto affrontarsi gli Orlando Magic e i Memphis Grizzlies, è stata la più seguita di sempre nella storia della regular season in Germania. Analogamente, la partita di Londra ha stabilito un record assoluto di audience per un NBA Global Game nel Regno Unito, registrando un notevole incremento del 90% rispetto all'ultima partita NBA giocata nella capitale britannica nel 2019.

Questi traguardi sottolineano un periodo di significativa espansione dell'interesse per la NBA nel continente europeo, specialmente da quando, nell'ottobre 2025, ha avuto inizio l'accordo undicennale tra la lega e Prime Video. I dati aggiornati a inizio gennaio rivelano che la media degli ascolti NBA su Prime Video in Europa è quasi triplicata rispetto all'anno precedente, con una crescita del 184% su un numero comparabile di partite trasmesse.

Coinvolgimento del pubblico e prospettive future

L'aumento degli ascolti è stato ulteriormente stimolato dalla partecipazione di grandi personalità del mondo sportivo durante le trasmissioni europee, tra cui nomi di spicco come Mats Hummels, Thomas Müller, Jürgen Klopp e la leggenda Dirk Nowitzki, che hanno contribuito con la loro presenza alle dirette dagli impianti.

In Italia, la trasmissione in esclusiva delle NBA Finals rappresenta un ulteriore arricchimento dell'offerta sportiva per gli abbonati Prime, garantendo una copertura completa con telecronaca in lingua italiana.

La notevole crescita dell'audience e il coinvolgimento di figure iconiche dello sport europeo confermano il successo della strategia adottata da Prime Video. L'obiettivo è chiaro: rendere la NBA sempre più accessibile e popolare, non solo negli Stati Uniti ma anche a livello internazionale. L'accordo pluriennale e i risultati estremamente positivi di questa prima stagione pongono le basi per ulteriori sviluppi promettenti nella diffusione del basket NBA nel Vecchio Continente, consolidando la sua presenza e il suo seguito.