North Dakota State potrà competere immediatamente per il College Football Playoff nella sua prima stagione nella Football Bowl Subdivision (FBS). La decisione è stata presa dalla NCAA, che ha approvato una modifica normativa eliminando il periodo di transizione biennale per le squadre che passano dalla Football Championship Subdivision (FCS) alla FBS. Questo le rende subito eleggibili per la postseason, inclusi i bowl e il College Football Playoff.

Per i Bison, una delle squadre più dominanti nella storia della FCS con dieci titoli nazionali negli ultimi quindici anni, si tratta di un'opportunità storica.

Il programma, che ha spesso battuto squadre FBS anche da outsider, potrà ora puntare direttamente al massimo traguardo. "Siamo un programma da livello FBS vestito da FCS da anni… abbiamo tutti gli elementi per essere competitivi sin dall’anno uno", ha dichiarato il direttore atletico Matt Larsen, sottolineando la preparazione e l'ambizione.

Un cambiamento che apre nuove prospettive

La decisione della NCAA riguarda anche Sacramento State, che con North Dakota State entrerà nella FBS dal primo luglio. Tuttavia, mentre i Bison vantano una tradizione vincente e una struttura pronta, Sacramento State affronterà una transizione più complessa, con un nuovo HC e un profondo rinnovamento del roster. L’AD Mark Orr ha comunque evidenziato il valore strategico del passaggio alla FBS nonostante le sfide a breve termine.

Il cambiamento normativo arriva in un momento di espansione per la FBS, che vedrà salire a 138 il numero di membri. In passato, il costo per passare dalla FCS alla FBS era di 5.000 dollari, ma ora è salito a 5 milioni di dollari. Delaware e Missouri State furono le prime a sostenere questa spesa, mostrando risultati competitivi già nella prima stagione in Conference USA e ottenendo inviti ai bowl. James Madison, invece, non poté partecipare alla postseason nel suo primo anno (record 8‑3). Matt Larsen aveva criticato il periodo di attesa biennale, sostenendo che ostacolava la costruzione di un roster e che le squadre forti per il CFP non dovrebbero avere limiti. Ora, grazie alla nuova normativa, questo limite non esiste più.