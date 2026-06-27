Il prossimo campionato NFL si preannuncia ricco di aspettative, ma per alcuni protagonisti della scorsa stagione il rischio di un calo di rendimento è concreto. Tra i nomi più discussi figurano Sam Darnold, Kyren Williams, Alec Pierce, Danielle Hunter e Kevin Byard, tutti reduci da annate di alto livello ma ora chiamati a confermarsi in un contesto che presenta nuove incognite e la prospettiva di una stagione di transizione.

Sam Darnold: il quarterback dei Seahawks sotto esame

Sam Darnold ha guidato i Seattle Seahawks al titolo del Super Bowl, completando il 67,7% dei passaggi e superando le 4.000 yard lanciate per il secondo anno consecutivo.

Tuttavia, il quarterback ha registrato 14 intercetti, il dato più alto dalla sua stagione da rookie, e il suo tasso di touchdown è sceso dal 6,4% del 2024 al 5,2% del 2025. La situazione dei ricevitori, con la sola certezza rappresentata da Jaxon Smith-Njigba, non offre garanzie di crescita significative. Tutti questi elementi suggeriscono una possibile regressione delle sue prestazioni nella prossima stagione.

Williams, Pierce, Hunter e Byard: i profili a rischio calo

Kyren Williams, running back dei Los Angeles Rams, ha visto diminuire la propria media di yard a partita, complice una maggiore rotazione con Blake Corum. Nel 2026, la riduzione delle opportunità fuori dalla red zone potrebbe interrompere la sua serie di stagioni oltre le 1.000 yard.

Alec Pierce, wide receiver degli Indianapolis Colts, ha guidato la lega per yard a ricezione per il secondo anno consecutivo, ma con soli 47 ricezioni come massimo in carriera e una percentuale di prese contestate non tra le migliori, mantenere questi standard sarà difficile.

Danielle Hunter, defensive end degli Houston Texans, ha chiuso il 2025 con 15 sack, il quarto anno consecutivo in doppia cifra. Tuttavia, con il trentaduesimo compleanno alle porte (ottobre), è lecito attendersi un lieve calo, forse verso quota dieci sack. Kevin Byard, safety dei New England Patriots, ha guidato la NFL per intercetti nel 2025 con sette. Il trasferimento a New England e l’età avanzata (33 anni ad agosto) rendono improbabile una replica di questi numeri.

La regressione statistica tra i quarterback: un fenomeno ricorrente

Il fenomeno della regressione statistica tra i quarterback è un aspetto ricorrente nella NFL. Diversi giocatori, tra cui Matthew Stafford, Cam Ward e Jaxson Dart, sono stati indicati come possibili candidati a un aumento degli intercetti rispetto alla stagione precedente. Questi atleti avrebbero beneficiato di una varianza positiva nei dati di conversione che difficilmente si ripeterà. Anche Dak Prescott e Baker Mayfield hanno concluso l’ultima stagione con meno intercetti del previsto, un trend che storicamente non si protrae. Questi dati confermano come la variabilità delle prestazioni sia un elemento costante nella NFL, soprattutto per i ruoli chiave come quello del quarterback.