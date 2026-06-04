Sara Errani e Andrea Vavassori hanno bissato il titolo del doppio misto al Roland Garros, trionfando nuovamente a Parigi. La coppia azzurra ha conquistato il successo con una rimonta decisiva in finale contro Gabriela Dabrowski ed Evan King, chiudendo l'incontro con il punteggio di 4‑6, 6‑3, 10‑4.

La finale: una rimonta di carattere

Sul campo Philippe‑Chatrier, la coppia italiana ha mostrato grande carattere. Dopo aver ceduto il primo set per 4‑6, Errani e Vavassori hanno reagito con determinazione nel secondo, vincendolo per 6‑3. Il super tie‑break ha visto gli azzurri imporsi per 10‑4, conquistando così il titolo.

Le dichiarazioni e il valore delle relazioni

Al termine della cerimonia di premiazione, Errani ha commentato: “Non ci sono segreti. Siamo solo un grande gruppo di persone che ama il tennis, dove ognuno aiuta l’altro. Questa è la chiave. Ci aiutiamo a vicenda ed è bellissimo”. Vavassori ha sottolineato l'importanza delle relazioni umane nel loro sport: “Le relazioni umane sono importantissime nel nostro sport. Stare insieme, viaggiare insieme, talvolta cenare insieme… Condividere fuori dal campo è anche molto importante”. Ha inoltre elogiato il lavoro della Federtennis, citando “SuperTennis, un media in chiaro che trasmette le partite” e i tornei challenger che permettono ai giovani di competere restando vicini a “famiglia, scuola e valori umani”.

Un successo che consolida la leadership

Il trionfo rafforza la posizione di Errani e Vavassori nel doppio misto. Hanno difeso con successo il titolo, un'impresa che non si verificava dai croati Ivan Dodig e Latisha Chan nel 2018‑2019. Questo è il loro quarto titolo Slam in sette prove disputate, avendo già conquistato gli US Open nel 2024 e nel 2025.

Il futuro del tennis italiano a Parigi

Il successo degli azzurri precede un'altra giornata importante per il tennis italiano a Parigi. Domenica, la finalissima vedrà protagonisti Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. La Coppa dei Moschettieri sarà consegnata da Adriano Panatta, vincitore a Parigi nel 1976.